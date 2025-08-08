Khellven naturaliza cobrança no Palmeiras e cita ambiente após eliminação: "Vontade de dar uma resposta"

Khellven foi apresentado como reforço do Palmeiras nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. O lateral, que ainda não fez sua estreia, naturalizou a pressão que vem da torcida após a eliminação na Copa do Brasil nos últimos dias e contou que viu mais vontade nos atletas para tentar dar uma rápida resposta já no próximo compromisso.

Regularizado no BID, inclusive, Khellven já pode fazer sua estreia e depende apenas de Abel Ferreira, que escolhe se o mandará a campo ou não. Ele terá essa chance no domingo, quando o Palmeiras enfrenta o Ceará, pela 19ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

"A cobrança jogando no Palmeiras sempre vai ter. É um grande clube, gigante do futebol brasileiro a gente entende a torcida e trabalha no dia a dia para isso. Infelizmente a classificação não veio. Estava lá torcendo pelos meus companheiros", disse.

"O mais importante é vir aqui hoje e ver a vontade de todos jogadores de treinar mais, se dedicar mais para no domingo já dar uma resposta. É um sentimento muito gratificante de estar aqui e ver meus companheiros treinando depois de uma noite difícil como aquela", seguiu.

O Palmeiras deu adeus à Copa do Brasil na última quarta-feira depois de perder por 2 a 0 para o Corinthians, no Allianz Parque, nas oitavas de final. A situação deixou um clima de pressão, com cobranças à diretoria, comissão e elenco.

A delegação, agora, precisa virar a chave para seguir brigando pelo Brasileirão. No momento, a equipe é a terceira colocada da tabela, com 33 pontos.

Khellven transferiu-se ao CSKA-RUS em setembro de 2023. Lá, ele disputou 63 jogos, marcou cinco gols e deu nove assistências, conquistando a Copa da Rússia (2024/25) e a Supercopa da Rússia (2025). Antes de ir para a Europa, atuou pelo Athletico-PR, onde conquistou Copa do Brasil, uma Sul-Americana, e três Paranaenses. Ao longo da carreira, também teve convocações às Seleções Brasileiras sub-20 e Olímpica.