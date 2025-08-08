Topo

Khellven celebra chegada ao Palmeiras: 'Voltei a um gigante e estou ansioso para estrear'

São Paulo

08/08/2025 15h28

O lateral-direito Khellven foi apresentado oficialmente neste sexta-feira pelo Palmeiras, mostrou-se ansioso e pronto para estrear e garantiu que pode ser utilizado em outras posições caso Abel Ferreira deseje. Feliz com o acerto, o jogador ressaltou a grandeza Danova casa para explicar o motivo de retornar da Europa.

"Quando teve o convite, eu não tive dúvidas. O Palmeiras é um clube que não tem como recusar. Após dizer sim, conversei com o Mauricio, o Vitor Roque e o Bruno Rodrigues, que me falaram coisas muito boas do clube", disse. "Passei uma semana ansioso para vir logo, estou muito ansioso para fazer a minha estreia. Já treinei com os meus companheiros, fui muito bem recebido aqui."

O reforço assinou um longo contrato de cinco temporadas. Aos 24 anos, chega para brigar pela posição de titular na direita com Giay, mas admitiu que pode "quebrar galho" caso Abel Ferreira pense em utilizá-lo em outras posições. Mayke, a quem Khellven vai substituir, também era escalado como falso ponta direita, mais avançado.

"Eu voltei (para o Brasil) porque simplesmente era o Palmeiras, um gigante. Eu precisava de um grande desafio. Sei da responsabilidade de vestir esta camisa e estou preparado para como o Abel quiser me usar", disse, mirando outras posições na ambição de ser titular. "Hoje o futebol pede um jogador mais completo, sendo bom defensiva e ofensivamente. Estou preparado em todos os sentidos para jogar."

Khellven estava no CSKA Moscou, da Rússia, e garante que chega mais maduro e com experiência para honrar a camisa palmeirense. "O futebol russo é de muito contato, mas com certeza fui muito novo para lá. Evolui muito mentalmente e fisicamente, e aqui também vou evoluir muito com grandes jogadores", previu. "Volto mais maduro e pronto para este desafio", comentou o novo camisa 12, que já foi de grandes nomes no clube.

"Eu me sinto muito honrado (do número). O Marcão e o Mayke são dois jogadores que foram vitoriosos demais no clube. Espero fazer o mesmo, conquistando pelo menos a metade dos títulos que eles conquistaram. Espero honrar esta camisa e conquistar títulos também", concluiu.

