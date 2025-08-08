Jardim exalta boa fase do Cruzeiro, mas reflete sobre o futebol brasileiro: "Não quero treinar muitos anos aqui"

Após a classificação contra o CRB na Copa do Brasil, Leonardo Jardim avaliou o desempenho do Cruzeiro, exaltando a boa fase recente. No Estádio Rei Pelé, o técnico português, porém, também refletiu sobre o futebol brasileiro.

"O resultado é extremamente justificado, os dois gols de diferença. O Cruzeiro continua o seu trabalho. Temos que respeitar a camisa do Cruzeiro, dando o máximo em todos os jogos. É o que a equipe merece, seus torcedores, sua diretoria. É claro que vamos fazer jogos com mais qualidade e menos qualidade, mas precisamos ter atitude forte e empenho. Assim que chegamos ao recorde de seis jogos fora de casa da liga (Brasileirão) sem sofrer gols. É um trabalho coletivo", disse Leonardo Jardim, em coletiva de imprensa após a partida.

Boa noite com a classificação, Nação! ? ? Rafael Vieira / Cruzeiro pic.twitter.com/zdze3v0SSF ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) August 8, 2025

Além de exaltar a solidez defensiva do Cruzeiro, Leonardo Jardim abordou um tema recorrente entre os técnicos portugueses: as grandes distâncias no futebol brasileiro. O comandante da Raposa ressaltou o desgaste, mas também elogiou a festa dos torcedores por todo o país.

"Uma das coisas que existe aqui no Brasil é as grandes distâncias. Há um acumulado de fadiga física, mas também fadiga psicológica. Sabemos disso e quando vim para cá sabia disso. É por isso que não quero treinar muitos anos aqui no Brasil para não ter esse desgaste. Mas também sou apaixonado (pelo Brasil), por outro lado. Hoje tínhamos poucos torcedores, mas vi uma festa muito bonita", acrescentou Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim também falou sobre o próximo compromisso do Cruzeiro. A Raposa volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Santos, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Mais de 55 mil ingressos já foram adquiridos pela torcida.

"O próximo jogo é o mais importante. Mais uma vez a nossa torcida estará presente e esgotou os ingressos. Nossos jogadores, e todos que trabalham, estão ganhando o respeito dos torcedores. A resposta da torcida é essa, Mineirão cheio. Do nosso lado, vamos fazer o máximo para conquistar os três pontos", finalizou.

Fase do Cruzeiro

Classificado na Copa do Brasil, o Cruzeiro espera o sorteio das quartas de final para conhecer seu adversário. A Raposa pode enfrentar Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Fluminense e Vasco.

Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Vice-líder do torneio, a Raposa tem os mesmos 37 pontos do primeiro colocado Flamengo.