Já deu saudade? Comentaristas avaliam estreia de Estêvão no Chelsea

O atacante Estêvão estreou no Chelsea (ING) em um amistoso contra o Bayer Leverkusen (ALE) e marcou o primeiro gol na vitória por 2 a 0. No UOL News, Alicia Klein e Luis Rosa debateram o tema.

Estêvão se despediu do Palmeiras juntamente contra o Chelsea, nas quartas de final do Mundial de Clubes. Ele marcou o único gol palmeirense na derrota por 2 a 1 para os ingleses.

Rosa: Estêvão tem estrela

Cheiro de saudade. O torcedor palmeirense sofreu na semana com a eliminação na Copa do Brasil e agora vê uma das crias da Academia em um cenário em que os torcedores estavam tentando se acostumar, com a estreia do Estêvão [no Chelsea] com um belo gol. Ele tem estrela. Os clubes europeus são cirúrgicos nos investimentos quando querem.

Luis Rosa

Alicia: Estêvão parece pronto para adaptação

Tristeza de ver mais uma joia do futebol brasileiro beijando um escudo que não é nosso, mas é o caminho natural. Acho que ele está preparado, que o Chelsea vai tomar cuidado com ele. A verdade é que, em termos de temporada, condição de gramado, arbitragem, nosso futebol é mais difícil. No sentido do desgaste.

Alicia Klein

