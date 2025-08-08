Ídolo do São Paulo, Lucas Moura estreava profissionalmente há 15 anos
O dia 8 de agosto é um dia especial para Lucas Moura e o torcedor do São Paulo. Há 15 anos, em 2010, o atacante estreava profissionalmente pelo Tricolor, clube em que viraria ídolo algum tempo depois.
Lucas, que na época estava prestes a completar 18 anos de idade, entrou já nos instantes finais do empate contra o Athletico-PR por 1 a 1, pela 13ª rodada do Brasileirão 2010.
O artilheiro Tricolor do dia, inclusive, foi quem deu lugar a Lucas Moura em sua estreia, já aos 45 minutos da etapa final.
Aos poucos, Lucas ganhou mais espaço e já passou a atuar 90 minutos na 16ª rodada, contra o Vasco, que também terminou empatado para o Tricolor. O primeiro gol, no entanto, só veio na 19ª rodada e foi decisivo. O atacante marcou o gol do empate contra o Atlético-MG aos dez minutos do segundo tempo e o São Paulo alcançou a virada com Fernandão para vencer por 3 a 2.
Foto: Divulgação / São Paulo
Números incríveis
Em sua primeira passagem pelo Morumbi, que terminou ao final de 2012 após o título da Copa Sul-Americana, Lucas disputou 94 partidas e marcou 24 gols e deu 21 assistências.
Agora, em sua segunda passagem, Lucas se tornou ainda mais ídolo, pois foi peça fundamental no título inédito da Copa do Brasil de 2023. O atacante foi o responsável por marcar o gol que eliminou o arquirrival Corinthians, na semifinal. Ao todo, Lucas tem 207 jogos pelo São Paulo, com 53 gols marcados e 37 assistências.