João Fonseca encara top 20 amanhã à tarde no Masters 1000 de Cincinnati

João Fonseca volta à ação amanhã à tarde para seu jogo da segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA.

O que aconteceu

Ele encara o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, cabeça de chave 17, por volta das 18h (de Brasília) deste sábado. O brasileiro avançou de fase após ter derrotado o chinês Bu, de virada, na estreia.

Será o quarto e último compromisso do dia na quadra 3. Por isso, o horário de início da partida pode variar —para antes ou depois.

O próximo adversário de Fonseca vive o melhor momento da carreira, mas ainda não conquistou um título ATP. O espanhol, número 18 do mundo, fez a sua estreia no top 20 no final de julho.

A partida será transmitida por ESPN, Disney+ Premium e TennisTV. O UOL também acompanhará a partida, ponto a ponto, em tempo real.

Quem avançar enfrentará na terceira rodada o vencedor de Cobolli x Atmane. O Masters 1000 de Cincinnati é o grande evento que antecede a disputa do US Open, último Grand Slam no ano.