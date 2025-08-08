Topo

Hernán Crespo pode ter setor ofensivo inédito no São Paulo contra o Vitória

08/08/2025 06h00

Neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), o São Paulo recebe o Vitória no Morumbis pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a eliminação nos pênaltis para o Athletico-PR na Copa do Brasil, o Tricolor volta a campo com foco total no Brasileirão ? e pode contar com uma importante novidade no ataque: a volta de Lucas Moura.

Recuperado de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito, o camisa 7 treinou normalmente nesta quinta-feira e pode reforçar o time já neste fim de semana. Caso seja relacionado, Crespo poderá montar um setor ofensivo inédito na temporada, algo que não aconteceu em nenhuma das últimas sete partidas da equipe.

Com as seguidas lesões no elenco, o técnico argentino precisou variar bastante a formação ofensiva nas últimas semanas. Contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, o ataque foi formado por Ferreira e André Silva, com Marcos Antônio e Rodriguinho completando o setor ofensivo em um desenho mais flexível. Já diante do Internacional, Ferreira deu lugar a Luciano, e Alisson foi o meia mais próximo dos atacantes.

Na vitória sobre o Fluminense (3 a 1), Ferreira e Luciano formaram a dupla de ataque, com Marcos Antônio e Bobadilla se aproximando. Antes disso, André Silva e Luciano alternaram titularidade e funções, com Oscar e Marcos Antônio cumprindo diferentes papéis de apoio, dependendo do adversário.

Agora, com a possível presença de Lucas Moura, abre-se a chance de uma nova formação. Desde que se lesionou, o camisa 7 ainda não havia atuado com Hernán Crespo. A presença de Lucas poderia dar mais profundidade e criatividade ao setor ofensivo, que deve ter mudanças.

Situação no campeonato

O São Paulo ocupa atualmente a oitava colocação no Campeonato Brasileiro, com 25 pontos. São quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas, desempenho que recolocou o Tricolor na briga por uma vaga no G6. A boa fase na liga é um dos fatores que animam Crespo para seguir com um time competitivo, mesmo com os desfalques.

Já o Vitória aparece em 16º lugar, com 18 pontos, e luta diretamente contra o rebaixamento. A equipe baiana arrancou um empate por 2 a 2 contra o Palmeiras na rodada passada e tenta surpreender no Morumbis para respirar na tabela.

