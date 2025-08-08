Gaviões vê permanência de Augusto como "insustentável" e convoca sócios para votação

Principal organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel convocou seus sócios que também são associados do clube a exercerem o direito de voto no referendo que decidirá o futuro de Augusto Melo à frente do Timão. Os sócios do Timão votarão para ratificar ou não a decisão do Conselho Deliberativo, que aprovou o impeachment do mandatário no último dia 26 de maio.

A Assembleia Geral dos Associados está agendada para este sábado, das 09h às 17h (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge. Em nota, a Gaviões da Fiel reafirmou seu posicionamento e se mostrou, novamente, a favor da destituição de Augusto Melo, réu no caso VaideBet.

"O Gaviões da Fiel reafirma: a permanência de Augusto Melo é insustentável. Os indícios que o tornaram réu no Ministério Público deixam claro que sua saída é essencial para que o Corinthians volte a ter rumo", disse a organizada em trecho da nota.

Na Assembleia Geral, os associados do Corinthians irão votar para ratificar ou não a decisão do Conselho Deliberativo, que aprovou o afastamento de Augusto Melo por ampla maioria devido ao escândalo envolvendo a casa de apostas VaideBet, antiga patrocinadora máster do Timão. Se os sócios aprovarem novamente o impeachment, o mandatário será definitivamente destituído. Caso contrário, ele voltará à presidência normalmente.

Para além disso, a organizada também convocou todos os torcedores "inconformados" com a atual gestão a se reunirem em frente ao Parque São Jorge para uma "manifestação pacífica".

"Que seja uma manifestação pacífica, mas firme, demonstrando de forma inequívoca que não aceitaremos mais desmandos, ilegalidades e incompetência na administração do nosso clube", explicou a uniformizada.

A Gaviões da Fiel deixou de apoiar Augusto Melo em maio deste ano. A organizada havia sido a favor do mandatário nas eleições de 2023, mas mudou seu posicionamento em relação à gestão do presidente afastado por três principais motivos: a repetição de erros de gestões anteriores, a rotação de profissionais em cargos da diretoria e a falta de transparência.

A organizada, inclusive, chegou a pedir o afastamento imediato de Augusto Melo após o indiciamento do mandatário por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro no caso VaideBet. No último dia 22 de julho, ele se tornou réu após a juíza acatar a denúncia do Ministério Público.

Já mais recentemente, em protesto em frente ao Parque São Jorge, líderes da uniformizada pediram a renúncia de Augusto Melo antes da Assembleia deste sábado e prometeram agir de maneira contundente se o presidente afastado retornar ao clube.

Neste sábado (9) das 9h às 17h, será realizada a Assembleia Geral que decidirá pela destituição ou permanência de Augusto Melo na presidência do Sport Club Corinthians Paulista. A votação ocorrerá no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge.

O Gaviões da Fiel reafirma: a permanência de Augusto Melo é insustentável. Os indícios que o tornaram réu no Ministério Público deixam claro que sua saída é essencial para que o Corinthians volte a ter rumo.

Convocamos todos os associados do Gaviões da Fiel Torcida que são sócios do clube a exercerem seu direito de voto. E conclamamos todos os corinthianos inconformados com a atual gestão a se reunirem em frente ao Parque São Jorge. Que seja uma manifestação pacífica, mas firme, demonstrando de forma inequívoca que não aceitaremos mais desmandos, ilegalidades e incompetência na administração do nosso clube.

