Topo

Esporte

Gastos altos do futebol e eliminações criam buraco de R$ 67 mi no São Paulo

Julio Casares, presidente do São Paulo - Jorge Rodrigues/AGIF
Julio Casares, presidente do São Paulo Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

08/08/2025 05h30

O São Paulo foi eliminado precocemente não só da Copa do Brasil, nas oitavas, mas também do Paulistão, nas semis. A parte financeira saiu prejudicada e já gera buraco de R$ 67 milhões.

O que aconteceu

O Tricolor sonhava com mais R$ 24 milhões com as duas competições somadas: R$ 10 milhões no Paulistão e R$ 14 milhões na Copa do Brasil. No valor, entram premiações, bilheteria e receitas de TV.

Relacionadas

São Paulo recebe proposta do Juventude por empréstimo de Jandrei

São Paulo tenta o retorno do zagueiro Ruan Tressoldi

São Paulo protesta contra arbitragem na CBF e quer acesso ao áudio do VAR

O planejamento do clube era chegar até a final do Estadual, e quartas do torneio nacional. Na Libertadores, o time também prevê, inicialmente, chegar até as quartas de final.

Além dos R$ 24 milhões que deixou de faturar, o Departamento de Futebol do São Paulo gastou bem mais do que o previsto até este momento do ano, ultrapassando o orçamento em R$ 43 milhões. Os valores se referem principalmente a salários, luvas, depreciação por saídas de atletas e viagens.

Somado o desempenho esportivo e os gastos acima, o clube está R$ 67 milhões no vermelho em relação ao que foi do orçado. Para sanar o buraco, outros departamentos tentam criar receitas, como, principalmente, o marketing. A ideia é ter mais shows no Morumbis.

Para diminuir o rombo, o São Paulo tem duas opções. A primeira é esportiva, chegando até a final da Copa Libertadores, por exemplo, que renderia pelo menos R$ 53 milhões em premiação não orçada pelo clube — além do montante com bilheteria. A segunda é mais simples: vender um jogador.

Vale lembrar que o São Paulo já faturou cerca de R$ 141 milhões com vendas de jogadores neste ano, mas ainda está com o buraco financeiro. Na previsão orçamentária, o clube previu R$ 145 milhões em vendas — o que não deve mais ser suficiente para fechar no azul na temporada.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Filipe Toledo é eliminado em Teahupoo e está fora da briga pelo tri mundial

Gastos altos do futebol e eliminações criam buraco de R$ 67 mi no São Paulo

Situação e oposição do Palmeiras se unem e querem que Leila cobre Abel

Dorival afasta fantasma de demissão e ameniza crise política no Corinthians

Wallace Yan treinou pênaltis e segue muito em alta mesmo após erro no Fla

Estêvão faz amigos, brilha em treino e ouve promessa na chegada ao Chelsea

Palmeiras demora a engrenar em meio à reformulação, e Abel sofre pressão para não passar o ano sem título

São Paulo x Vitória: veja onde assistir ao duelo pela 19ª rodada do Brasileiro

Neymar engata sequência positiva e assume vice-artilharia do Santos em 2025

Corinthians alavanca Fiel Torcedor e escancara desvio de ingressos pré-facial; veja números

Sampaoli no Santos afetaria Neymar? Comentaristas debatem