Fortaleza x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileiro
Pouco mais de um mês após demitir o técnico Renato Paiva por conta da eliminação no Super Mundial de Clubes, o Botafogo reencontra o treinador neste sábado, quando visita o Fortaleza a partir das 20h30(de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir: a partida será transmitida pelo Prime Video.
O treinador português vem iniciando um trabalho no Leão, que empatou por 1 a 1 com o Corinthians, em São Paulo, na rodada passada e soma 15 pontos e quer sair da zona de rebaixamento.
Com 26 pontos e tentando voltar para a zona de classificação para a Copa Libertadores, o Botafogo perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, em casa, na rodada passada. Mas no meio de semana se recuperou ao vencer o Bragantino por 1 a 0 no interior paulista e avançar para as quartas de final da Copa do Brasil.
David Ancelotti, técnico do Botafogo, se preocupa com o desgaste do elenco: "Teremos muitas vezes que poupar jogadores por conta do aspecto físico, mas sempre confio em quem está a minha disposição para entrar em campo e ajudar o Botafogo", disse ele, sem confirmar se vai poupar atletas para o duelo de meio de semana com a LDU pela Copa Libertadores.
Para este duelo o Botafogo tem desfalques importantes. O zagueiro Alexander Barboza e o volante Allan cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos e o capitão Marlon Freitas fica de fora por conta do protocolo da Fifa, uma vez que ele ficou desacordado diante do Bragantino após choque de cabeça, sendo levado para o hospital. Como Kaio Pantaleão também está com desgaste muscular, Marçal deve ser improvisado na zaga. O goleiro John, que não foi negociado com o futebol inglês, volta ao time.
Pelo lado do Fortaleza, o técnico Renato Paiva está convocando os torcedores para lotar o Castelão: "Precisamos desse trabalho de parceria com a torcida, mesmo chateada com alguns resultados ruins. É importante que a gente tenha este apoio em nossa casa", convocou o português.
Renato Paiva vai repetir a escalação que enfrentou o Corinthians.
FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X BOTAFOGO
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 9 de julho de 2025 (Sábado)
Horário: 20h30(de Brasília)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
FORTALEZA: Vinicius Silvestre; Mancuso, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Deyverson
Técnico: Renato Paiva
BOTAFOGO: John; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo e Jefferson Savarino; Álvaro Montoro, Arthur Cabral e Artur
Técnico: Davide Ancelotti