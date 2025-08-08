Fora da Copa do Brasil, São Paulo sofre "virada" em mata-mata após três anos

Mais de tês anos depois, o São Paulo voltou a sofrer uma virada em confrontos de mata-mata. A eliminação para o Athletico-PR nas oitavas de final da Copa do Brasil deste ano, nos pênaltis, marcou a primeira vez desde as quartas de final da Sul-Americana de 2022 em que o Tricolor venceu o jogo de ida e não conseguiu avançar à fase seguinte.

Naquele estadual, o São Paulo havia vencido o Ceará por 1 a 0 no Morumbis, mas levou 2 a 1 na volta, no Castelão, e terminou eliminado. Desde então, sempre que venceu o jogo de ida em uma eliminatória ? fosse na Copa do Brasil, Libertadores, Paulistão ou Sul-Americana ?, conseguiu confirmar a vaga.

Na partida de ida, o São Paulo contou com gol de Nikão para sair com o triunfo da capital paulista. Na volta, Guilherme Castilho e Mendoza marcaram para o Vozão, enquanti Igor Vinícius diminuiu.

Dessa vez, não. O time comandado por Hernán Crespo abriu vantagem em casa, com uma vitória por 2 a 1 no Morumbis, com gols de Pablo Maia e Ferreirinha. Mas, na volta, em Curitiba, na Ligga Arena, perdeu por 1 a 0 ? gol de Esquivel ? e, nos pênaltis, foi superado por 3 a 0. O Tricolor não converteu nenhuma de suas cobranças, parando três vezes no goleiro Santos.

?? Confira como foi a atividade no SuperCT nesta quinta-feira! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/xVDQabIQZa ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 7, 2025

Próximos passos

Eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time volta a campo neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Vitória no Morumbis, pela 19ª rodada.

Na competição nacional, o Tricolor tenta manter a boa fase e brigar por uma vaga no G6. Após o revés em Curitiba, Crespo deve buscar reorganizar a equipe para seguir competitivo, apesar dos desfalques e da frustração da queda precoce.