Topo

Esporte

Fora da Copa do Brasil, São Paulo sofre "virada" em mata-mata após três anos

08/08/2025 07h00

Mais de tês anos depois, o São Paulo voltou a sofrer uma virada em confrontos de mata-mata. A eliminação para o Athletico-PR nas oitavas de final da Copa do Brasil deste ano, nos pênaltis, marcou a primeira vez desde as quartas de final da Sul-Americana de 2022 em que o Tricolor venceu o jogo de ida e não conseguiu avançar à fase seguinte.

Naquele estadual, o São Paulo havia vencido o Ceará por 1 a 0 no Morumbis, mas levou 2 a 1 na volta, no Castelão, e terminou eliminado. Desde então, sempre que venceu o jogo de ida em uma eliminatória ? fosse na Copa do Brasil, Libertadores, Paulistão ou Sul-Americana ?, conseguiu confirmar a vaga.

Na partida de ida, o São Paulo contou com gol de Nikão para sair com o triunfo da capital paulista. Na volta, Guilherme Castilho e Mendoza marcaram para o Vozão, enquanti Igor Vinícius diminuiu.

Dessa vez, não. O time comandado por Hernán Crespo abriu vantagem em casa, com uma vitória por 2 a 1 no Morumbis, com gols de Pablo Maia e Ferreirinha. Mas, na volta, em Curitiba, na Ligga Arena, perdeu por 1 a 0 ? gol de Esquivel ? e, nos pênaltis, foi superado por 3 a 0. O Tricolor não converteu nenhuma de suas cobranças, parando três vezes no goleiro Santos.

Próximos passos

Eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time volta a campo neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Vitória no Morumbis, pela 19ª rodada.

Na competição nacional, o Tricolor tenta manter a boa fase e brigar por uma vaga no G6. Após o revés em Curitiba, Crespo deve buscar reorganizar a equipe para seguir competitivo, apesar dos desfalques e da frustração da queda precoce.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Duelos diretos abrem a 21ª rodada da Série B na sexta-feira

Corinthians intensifica conversas para renovar com Gustavo Henrique

Com pouco tempo de preparação, Pedrita promete surpresa no UFC Vegas 109

Bontempo faz valer chance como titular e pede passagem no meio-campo do Santos

Fora da Copa do Brasil, São Paulo sofre "virada" em mata-mata após três anos

Palmeiras tem segundo ano com mais Derbys, e fecha 2025 sem vencer o Corinthians no Allianz Parque

Palmeiras monitora mercado da bola e segue em busca de reposição para Ríos

Lesionado, Memphis deve perder jogo da Copa do Brasil pelo Corinthians; veja prazo

UFC 319: Chimaev credita Donald Trump por solução de problema com visto e volta aos EUA

Santos busca reequilíbrio defensivo antes de encarar segundo melhor ataque do Brasileiro

Hernán Crespo pode ter setor ofensivo inédito no São Paulo contra o Vitória