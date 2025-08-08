Topo

Esporte

Fluminense anuncia a contratação do argentino Luciano Acosta

08/08/2025 17h21

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia argentina Luciano Acosta, que estava no FC Dallas, da MLS. O jogador de 31 anos assinou com o Tricolor Carioca até o fim de 2028.

Além disso, Acosta já apareceu no BID da CBF e, portanto, está liberado para estrear pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, onde o Flu enfrentará o América de Cali, da Colômbia.

"O Fluminense FC informa que acertou a transferência do meia-atacante Luciano Acosta. O jogador argentino, que estava no FC Dallas, dos Estados Unidos, desembarcou no Rio de Janeiro, realizou exames médicos e assinou em definitivo com o clube até o fim de 2028"

Visado no Brasil

Recentemente, Acosta foi especulado em alguns clubes brasileiros, como Corinthians e Atlético-MG. Desde 2021, o argentino acumula 173 jogos, com 61 gols e 54 assistências.

Nesta temporada, Acosta atuou como titular no Dallas, atuando em 23 partidas, marcando sete gols e provendo uma assistência.

