Flamenguista e ícone do samba, Arlindo Cruz morre aos 66 anos

O cantor e compositor Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do samba brasileiro, faleceu nesta sexta-feira, aos 66 anos. Rubro-negro declarado, Arlindo era torcedor apaixonado do Flamengo, clube que também lamentou sua morte com uma nota oficial.

O artista enfrentava complicações graves de saúde desde que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico em 2017, e estava internado desde março para tratar uma infecção causada por uma bactéria resistente.

Desde o AVC, ocorrido enquanto tomava banho, Arlindo convivia com sequelas severas: perdeu os movimentos de boa parte do corpo e teve a fala comprometida. Apesar disso, familiares relatavam que ele ainda conseguia interagir e compreendia o que acontecia ao seu redor. Em julho, a esposa do artista, Babi Cruz, revelou que ele já não respondia mais a estímulos.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ilustre rubro-negro e Sambista Perfeito, Arlindo Cruz, nesta sexta-feira (08), aos 66 anos. Ícone do samba, multi-instrumentista, compositor genial e voz marcante da cultura brasileira, Arlindo sempre levou o... pic.twitter.com/dM8YZB4zrp ? Flamengo (@Flamengo) August 8, 2025

O sambista foi internado pela primeira vez logo após o derrame, em um hospital particular na zona sul do Rio de Janeiro, e desde então passou por diversas internações em razão da saúde fragilizada. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

Arlindo recebeu uma homenagem do Flamengo, que escreveu: "O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ilustre rubro-negro e Sambista Perfeito, Arlindo Cruz".

"Ícone do samba, multi-instrumentista, compositor genial e voz marcante da cultura brasileira, Arlindo sempre levou o nome do Flamengo com orgulho, embalando gerações com seu talento e sua paixão pelo Mais Querido. Nossos sentimentos aos familiares, amigos, fãs e a toda a nação do samba. Seu legado permanecerá vivo nas arquibancadas, nas rodas de samba e no coração da Nação Rubro-Negra", completou o Rubro-Negro.