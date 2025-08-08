Topo

Esporte

Flamenguista e ícone do samba, Arlindo Cruz morre aos 66 anos

08/08/2025 15h53

O cantor e compositor Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do samba brasileiro, faleceu nesta sexta-feira, aos 66 anos. Rubro-negro declarado, Arlindo era torcedor apaixonado do Flamengo, clube que também lamentou sua morte com uma nota oficial.

O artista enfrentava complicações graves de saúde desde que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico em 2017, e estava internado desde março para tratar uma infecção causada por uma bactéria resistente.

Desde o AVC, ocorrido enquanto tomava banho, Arlindo convivia com sequelas severas: perdeu os movimentos de boa parte do corpo e teve a fala comprometida. Apesar disso, familiares relatavam que ele ainda conseguia interagir e compreendia o que acontecia ao seu redor. Em julho, a esposa do artista, Babi Cruz, revelou que ele já não respondia mais a estímulos.


O sambista foi internado pela primeira vez logo após o derrame, em um hospital particular na zona sul do Rio de Janeiro, e desde então passou por diversas internações em razão da saúde fragilizada. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

Arlindo recebeu uma homenagem do Flamengo, que escreveu: "O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ilustre rubro-negro e Sambista Perfeito, Arlindo Cruz".

"Ícone do samba, multi-instrumentista, compositor genial e voz marcante da cultura brasileira, Arlindo sempre levou o nome do Flamengo com orgulho, embalando gerações com seu talento e sua paixão pelo Mais Querido. Nossos sentimentos aos familiares, amigos, fãs e a toda a nação do samba. Seu legado permanecerá vivo nas arquibancadas, nas rodas de samba e no coração da Nação Rubro-Negra", completou o Rubro-Negro.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Flamenguista e ícone do samba, Arlindo Cruz morre aos 66 anos

Arlindo Cruz era flamenguista roxo e virou sócio honorário do clube

PVC: Leila foi muito certeira ao rebater críticas a Abel no Palmeiras

Corinthians se reapresenta após vaga na Copa do Brasil e abre preparação para enfrentar o Juventude

Khellven celebra chegada ao Palmeiras: 'Voltei a um gigante e estou ansioso para estrear'

Moicano critica Do Bronx vs Fiziev no UFC Rio: "Pode destruir a carreira do Charles"

João Fonseca encara top 20 amanhã à tarde no Masters 1000 de Cincinnati

Fluminense anuncia a contratação do meia-atacante argentino Luciano Acosta para a vaga de Arias

Botafogo conclui preparação para pegar o Fortaleza; veja desfalques

Leila defende Abel no Palmeiras e avisa: 'Alguns têm o direito de criticar, eu, de decidir'

Ídolo do São Paulo, Lucas Moura estreava profissionalmente há 15 anos