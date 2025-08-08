Flamengo x Mirassol: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo receberá o Mirassol, sensação da competição, na noite deste sábado. O confronto da 19ª rodada será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (de Brasília).

Onde assistir:

O confronto terá transmissão ao vivo do Première (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

O Rubro-Negro deixou a eliminação na Copa do Brasil para trás e foca na sequência da temporada, com os jogos do Brasileirão e da Libertadores pela frente. Na próxima quarta-feira, a equipe de Filipe Luis vai enfrentar o Internacional no jogo de ida das oitavas de final da competição sul-americana.

Com 37 pontos em 17 jogos, o Fla está na ponta da tabela do Brasileiro, seguido pelo Cruzeiro, que tem a mesma pontuação mas um jogo a mais. Já o Mirassol aparece em quinto lugar com 28 pontos, com apenas 16 jogos disputados. Com destaque para seu setor defensivo, a equipe do Interior Paulista divide com o Flamengo a liderança no quesito invencibilidade, com apenas duas derrotas na competição.

Ainda sofrendo com os problemas físicos no elenco, o treinador rubro-negro deve novamente fazer alterações na escalação em relação ao time que enfrentou o Atlético-MG, na última quarta-feira. De La Cruz, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Danilo devem ser preparados para enfrentar o Inter. Já Erick Pulgar ainda não tem previsão de retorno. A dúvida fica sobre o aproveitamento de Arrascaeta, que iniciou a partida contra o Galo no banco, e de Everton Cebolinha, que retornou ao time em BH, mas atuou por apenas 60 minutos.

Outro desfalque certo é o volante Jorginho, suspenso pelo terceiro amarelo. As boas notícias são a volta de Michael, fora por quase um mês por conta de lesão no tornozelo, e a possível estreia do meia colombiano Carrascal.

Com nove jogos de invencibilidade, o Mirassol chega empolgado para a primeira partida no Maracanã na história do clube. Até um uniforme comemorativo será usado pela equipe paulista. Com camisa amarela e calção azul, ele se inspira no uniforme da seleção Brasileira de 1970. O confronto também será o primeiro entre as duas equipes.

O maior desfalque do Mirassol estará na área técnica. Suspenso, o técnico Rafael Guanaes será substituído pelo auxiliar Ivan Baitello. Já o lateral Reinaldo retorna após cumprir suspensão na vitória sobre o Vasco, na última rodada.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-RJ x MIRASSOL-SP

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 9 de agosto de 2025



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG-Fifa)



Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-Fifa) e Celso Luiz da Silva (MG)



VAR: Diego Pombo Lopez (BA-VAR-Fifa)

Escalações

FLAMENGO: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira (Cleiton) e Viña (Alex Sandro); Allan, Evertton Araújo e Saúl; Plata, Pedro e Samuel Lino



Técnico: Filipe Luís

MIRASSOL: Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Negueba; Alesson (Edson Carioca) e Chico da Costa



Técnico: Ivan Baitello (Auxiliar)