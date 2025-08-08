Com reforços, Flamengo divulga inscritos para as oitavas da Libertadores; veja

O Flamengo divulgou hoje a lista dos atletas inscritos para as oitavas de final da Copa Libertadores. Os cinco reforços contratados para o segundo semestre estarão à disposição do técnico Filipe Luís.

O lateral-direito Emerson Royal, os volantes Jorginho e Saúl, o meia-atacante Carrascal e o atacante Samuel Lino estão na lista do treinador rubro-negro para a sequência da competição sul-americana.

O Flamengo terá o Internacional como adversário nas oitavas da Libertadores. O jogo de ida está marcado para a próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A volta acontece no dia 20, no Beira-Rio, em Porto Alegre, no mesmo horário.

Antes do primeiro duelo, o Rubrio-Negro tem pela frente o compromisso contra o Mirassol, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está agendada para amanhã, às 18h30, no Maracanã.

Veja os inscritos do Flamengo para as oitavas da Libertadores

Goleiros: Rossi, Lucas Furtado, Matheus Cunha, Dyogo Alves e Léo Nannetti

Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Cleiton, Da Mata, Carbone, Iago e João Victor

Laterais: Varela, Emerson Royal, Daniel Sales, Gusttavo, Ayrton Lucas, Viña e Alex Sandro

Meio-campistas: Erick Pulgar, Saúl, De la Cruz, Jorginho, Allan, Evertton Araújo, Pablo Lúcio, João Alves, Luiz Felipe, Arrascaeta, Carrascal, Lorran, Matheus Gonçalves, Guilherme, Lucas Vieira, Joshua e Jheferson

Atacantes: Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha, Samuel Lino, Juninho, Bruno Henrique, Michael, Plata, Felipe Teresa, Shola, Wallace Yan, Camargo e Douglas