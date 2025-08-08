Topo

Ferroviária vence o Amazonas pela Série B do Campeonato Brasileiro

08/08/2025 21h23

Nesta sexta-feira, a Ferroviária venceu o Amazonas por 2 a 1, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Carlão e Tayllon marcaram para os mandantes, enquanto Henrique Almeida descontou.

A Locomotiva, que vem de uma vitória diante do Remo, alcançou os 26 pontos e subiu para a 12ª posição. Já o Amazonas, que empatou com o líder Goiás na última rodada, segue na lanterna, com 20 pontos, um a menos que os quatro clubes à sua frente.

A Ferroviária volta a campo no próximo domingo, quando visita o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, às 18h30 (de Brasília). Enquanto o Amazonas recebe o América-MG na próxima sexta-feira, no Estádio Carlos Zamith, às 20h (de Brasília). Ambas as partidas serão válidas pela 22ª rodada da Série B.

Os gols

A Ferroviária abriu o placar logo no início do jogo, aos 10 minutos. O atacante Carlão aproveitou cruzamento pelo lado direito de Lucas Rodrigues e cabeceou para marcar o primeiro dos donos da casa.

Ainda no primeiro tempo, o Amazonas criou oportunidades e até chegou ao gol adversário, mas acertou o travessão em cobrança de falta de Luan Silva.

Os visitantes voltaram melhor para a etapa complementar e empataram a partida no primeiro minuto. Após roubada de bola no meio-campo, Rafael Tavares acionou Henrique Almeida, que concluiu de dentro da área para vencer o goleiro Denis Júnior.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Thayllon deixou a Ferroviária à frente do marcador novamente. O atacante finalizou rasteiro de dentro da pequena área, após cruzamento pelo lado direito, e garantiu a vitória para os mandantes.

