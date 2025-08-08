Ferroviária bate o lanterna Amazonas e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

A Ferroviária conseguiu um respiro na sua luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Abrindo a 21ª rodada, o time do interior paulista derrotou o lanterna Amazonas pelo placar de 2 a 1, nesta sexta-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Carlão e Thayllon foram os autores dos gols.

Foi o quarto jogo seguido sem perder da Ferroviária, que com o triunfo chegou a 26 pontos, saltando para a 12ª colocação na tabela. Já o Amazonas não vence há quatro partidas e amarga a última posição na tabela, com 20 pontos. Henrique Almeida anotou o gol manauara.

A Ferroviária iniciou se impondo dentro de casa e abriu o placar logo de cara. Na insistência de Lucas, o lateral cruzou para Carlão cabecear e abrir o marcador, aos oito minutos. É o sétimo gol do artilheiro na competição. O Amazonas ensaiou uma pressão após o gol, mas Fabiano, livre de marcação, cabeceou sem direção.

O time paulista ficou recuado e passou a explorar os contra-ataques. Carlão por pouco não ampliou, chegando atrasado no lance. O duelo ficou amarrado na reta final, com muitos erros de passes e poucas chances. No último lance, Luan Silva carimbou o travessão e quase igualou o placar.

Logo na volta do intervalo, o Amazonas igualou o marcador. Com menos de um minuto, Henrique Almeida recebeu entre os zagueiros e bateu firme para deixar tudo igual. Depois do empate, o duelo ficou faltoso, com muitas disputas, principalmente no meio de campo, quebrando o ritmo da partida.

Depois dos 20 minutos, o duelo voltou a fluir. Com uma leve superioridade, o time da casa chegava com mais perigo, como a cabeçada de Fabrício Daniel. Com mais volume, a Ferroviária chegou ao gol da vitória, já aos 40 minutos, com Thayllon, que tinha acabado de entrar, completando o cruzamento de Netinho.

A Ferroviária volta a campo no próximo domingo, diante do Atlético-GO, às 18h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Já o Amazonas atua na sexta-feira, quando recebe o Goiás às 20h, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 2 X 1 AMAZONAS

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ricardinho, Gustavo Medina e Alencar (Albano); Netinho, Ronaldo Alves e Fabrício Daniel (Thayllon); Juninho (Thiago Lopes), Carlão (Ronaldo) e Edson Lucas (Zé Mário). Técnico: Vinícius Bergantin.

AMAZONAS - Pedro Caracoci; Castrillón, Alvariño, Fabiano e Digão; Larry Vásquez (Wendel), Victor Hugo (Rafael Tavares) e Diego Torres (Erick Varão); Joaquín Torres (Henrique Almeida), Kevin Ramírez e Luan Silva (Vagner). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Carlão, aos oito minutos do primeiro tempo. Henrique Almeida, com um minuto, Thayllon, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Medina e Alencar (Ferroviária); Castrillón, Larry Vázquez e Diego Torres (Amazonas).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA - R$ 28.810.00.

PÚBLICO - 1.885 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).