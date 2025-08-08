Fernando Diniz analisa classificação do Vasco sobre o CSA e vê primeiro tempo "brilhante"

O Vasco venceu o CSA, na noite desta quinta-feira, e conquistou vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário. Depois do jogo, Fernando Diniz destacou o primeiro tempo do Cruzmaltino, mas alertou para a queda de desempenho na segunda etapa.

"A gente fez um primeiro tempo brilhante e no segundo caímos muito mais de produção do que deveria. Sofremos muito mais pelas falhas de marcação dos homens da frente do que pelos homens de trás. A gente se propõe a marcar alto, então se marcamos mal na frente, o sistema fica ruim. A queda de rendimento no segundo tempo, muito provavelmente, aconteceu porque, com 3 a 0, houve um relaxamento que não deve acontecer. Não pode acontecer relaxamento natural", disse Fernando Diniz em entrevista coletiva.

??? ???????! ??? ? O GIGANTE DA COLINA VENCE O CSA (AL) E AVANÇA NA COPA DO BRASIL! ? RAYAN

? COUTINHO

? TCHÊ TCHÊ ?: Matheus Lima | #VascoDaGama#VASxCSA#CopaDoBrasil2025 pic.twitter.com/HubAAiTMmc ? Vasco da Gama (@VascodaGama) August 8, 2025

Por conta do empate no jogo de ida, no dia 30 de julho, no Estádio Rei Pelé, as duas equipes precisavam vencer para garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta, o Vasco resolveu a eliminatória nos primeiros 45 minutos.

Rayan, Philippe Coutinho e Tchê Tchê balançaram as redes e deram tranquilidade para o Cruzmaltino. O CSA diminuiu logo no começo do segundo tempo, com Brayann, mas, apesar de criar algumas oportunidades, não evitou a derrota.

"O sistema defensivo foi quase impecável. O sistema não é só a linha de quatro. Do jeito que a gente joga, se marcar mal lá na frente, a zaga vai sofrer e não será culpa dela. No segundo tempo, deixamos mais espaço. Demoramos a dobrar a marcação e não deixamos o time tão compactado, por isso que o CSA criou mais chances", analisou Fernando Diniz.

A partida ainda marcou o fim de uma sequência de sete jogos sem vitória da equipe carioca, com quatro empates e três derrotas no período, e o primeiro triunfo desde o dia 12 de junho.

Calendário do Vasco

Com vaga garantida nas quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário.

A equipe carioca é a primeira dentro da zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 15 pontos conquistados. Por outro lado, o Galo ocupa a 10ª colocação, com 23 pontos.

"Espero que a gente consiga, de fato, fazer uma grande partida e dar um presente para a nossa torcida no domingo. Temos que pensar no Atlético-MG. A classificação ajuda para o clima, imagina se não passa? A torcida ia sair ferida do estádio. Agora saiu contente pela classificação e, se puder separar por tempos, ficaria com o primeiro tempo como exemplo. A torcida do Vasco é muito diferente. Incentiva e é muito presente. Temos que jogar no mesmo ritmo deles. O time precisa fazer dois tempos como fez o primeiro e é isso que a torcida merece", projetou Fernando Diniz.