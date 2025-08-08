Topo

Ex-Santos, Aderlan é anunciado por equipe da Série A do Brasileirão

Aderlan foi anunciado como novo reforço do Sport - Raul Baretta/Santos
Aderlan foi anunciado como novo reforço do Sport Imagem: Raul Baretta/Santos

08/08/2025 18h47

O Sport oficializou a contratação do lateral-direito Aderlan, de 34 anos. O jogador assinou contrato com o clube até o fim da temporada de 2025, após rescindir amigavelmente seu vínculo com o Santos.

Aderlan já se apresentou ao elenco rubro-negro e integra o grupo para a sequência da temporada.

Ele é a nona contratação oficializada pelo Sport para 2025. Antes dele, o clube anunciou as chegadas do goleiro Gabriel Vasconcelos, os zagueiros Ramon e Mayke, o lateral-esquerdo Kevyson, o volante Pedro Augusto e os atacantes Derik Lacerda, Ignacio Ramírez, Matheusinho e Léo Pereira, reforçando bastante o elenco.

Natural de Campina Grande (PB), Aderlan iniciou sua carreira profissional em 2009 no Campinense. Ao longo da trajetória, passou por diversos clubes do futebol brasileiro, como Santa Rita-AL, América Mineiro, Luverdense-MT, CSA, Treze, Joinville-SC, Campinense-PB e Red Bull Bragantino ? este último onde viveu seu melhor momento.

No Santos, Aderlan enfrentou um período difícil logo após sua chegada devido a uma grave lesão: rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que o deixou cerca de um ano afastado dos gramados. Durante sua passagem pelo Peixe, disputou apenas 19 partidas e deu duas assistências.

Com a chegada de reforços para a lateral-direita, como Mayke e Igor Vinicius, Aderlan perdeu espaço no elenco santista. Buscando novas oportunidades e mais tempo de jogo, o lateral acertou sua transferência para o Sport, onde espera recuperar sua melhor forma e contribuir para o clube pernambucano na temporada.

