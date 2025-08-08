Topo

Zagueiro mais caro do Brasil é emprestado ao Girona após 'sumir' no City

Vitor Reis foi emprestado pelo Manchester City ao Girona - Neal Simpson/Allstar/Getty Images
Vitor Reis foi emprestado pelo Manchester City ao Girona Imagem: Neal Simpson/Allstar/Getty Images

08/08/2025 08h51

O Girona anunciou hoje a contratação do ex-Palmeiras Vitor Reis. O zagueiro, que pertence ao Manchester City, chega ao clube espanhol por empréstimo válido até o fim da nova temporada europeia, que termina em junho de 2026.

Aos 19 anos, Vitor Reis se tornou o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro ao trocar o Palmeiras pelo Manchester City, mas não deslanchou após cerca de 7 meses e acabou emprestado para ganhar mais experiência. Ele chegou ao clube inglês em janeiro.

Vale ressaltar que o Girona pertence ao Grupo City e tem sido utilizado pelo Manchester, principal clube do conglomerado, para que seus atletas tenham rodagem.

Na temporada passada, Vitor Reis defendeu o Manchester City em apenas quatro oportunidades. O zagueiro enfrentou o Leyton Orient e Plymouth Argyle, pela Copa da Inglaterra, o Leicester City, pelo Campeonato Inglês, e o Wydad Casablanca, na Copa do Mundo de Clubes.

