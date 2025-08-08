Ex-goleiro da seleção alemã é condenado a dois anos de prisão por fraude

O ex-goleiro da seleção alemã Eike Immel, de 64 anos, recebeu a condenação de dois anos e dois meses de prisão pelo tribunal de Marburg, na Alemanha. Ele foi considerado culpado em 107 casos de fraude e o montante que resultou desta prática chegou ao valor de 35 mil euros (algo em torno de R$ 210 mil).

De acordo com o jornal alemão Bild, as investigações concluíram que os delitos cometidos por Immel consistiam no não pagamento de empréstimos e também na venda de ingressos falsos para partidas válidas pela Eurocopa.

Acompanhado de seu advogado, Turgay Schmidt, ele esteve no tribunal. Vestindo camiseta preta e uma calça jeans, o ex-atleta estava bastante nervoso. A publicação informou que, após receber a sentença, ele deixou o local rapidamente. O veredicto ainda não é definitivo.

Entre as vítimas que caíram no golpe, segundo o periódico, está a viúva do ex-campeão mundial de futebol Andreas Brehme, autor do gol do título da Alemanha na Copa de 90, na Itália (vitória sobre a Argentina na final por 1 a 0). Segundo a acusação, o ex-goleiro deve cerca de 18 mil euros (aproximadamente R$ 114 mil) à vítima.

Durante o julgamento, a defesa do atleta alegou que ele enfrenta dificuldades financeiras desde sua falência, declarada em 2008. Atualmente, ele sobrevive por meio de benefícios sociais. "Ele está profundamente envergonhado do que está sendo discutido aqui no tribunal e vive em condição precária. Não se trata de um fraudador profissional, mas um ex-jogador fracassado", disse a defesa.

Eike Immel viveu o seu auge no futebol nos anos 80. Ele defendeu a Alemanha nos Mundiais de 1982, na Espanha, e 1986, no México. O ex-goleiro também disputou duas Eurocopas com o selecionado nacional e levou o título na edição de 1980. Como jogador de clube, ele atuou pelo Borussia Dortmund, Stuttgart e Manchester City.