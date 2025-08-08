Estêvão se destaca em vitória do Chelsea sobre o Leverkusen; veja números
O Chelsea venceu o amistoso contra o Bayer Leverkusen nesta sexta-feira, por 2 a 0, no Stamford Bridge, em Londres. Com um gol marcado, o brasileiro Estêvão foi o destaque da equipe inglesa.
De acordo com dados do Sofascore, Estêvão realizou sete finalizações (sendo duas em direção ao gol) e deu três passes decisivos, além de acertar 24 dos 29 passes que tentou. O atacante ex-Palmeiras também conseguiu completar três de quatro passes longos e sofreu duas faltas.
O estreante marcou seu primeiro gol com a camisa do Chelsea aos 18 minutos do primeiro tempo. O jogador de 18 anos aproveitou rebote de chute de Palmer no travessão e mandou a bola para o fundo das redes.
Estêvão saiu de campo aos 32 minutos da segunda etapa, quando deu lugar a Genesis Antwi, responsável pela assistência para o gol do brasileiro João Pedro, segundo do Chelsea no jogo.
O brasileiro ainda tem mais um teste pela frente antes do início da temporada. Neste domingo, o Chelsea enfrenta o Milan em mais um amistoso. A bola rola às 11h (de Brasília), novamente no Stamford Bridge.