Topo

Esporte

Estêvão se destaca em vitória do Chelsea sobre o Leverkusen; veja números

08/08/2025 22h00

O Chelsea venceu o amistoso contra o Bayer Leverkusen nesta sexta-feira, por 2 a 0, no Stamford Bridge, em Londres. Com um gol marcado, o brasileiro Estêvão foi o destaque da equipe inglesa.

De acordo com dados do Sofascore, Estêvão realizou sete finalizações (sendo duas em direção ao gol) e deu três passes decisivos, além de acertar 24 dos 29 passes que tentou. O atacante ex-Palmeiras também conseguiu completar três de quatro passes longos e sofreu duas faltas.


O estreante marcou seu primeiro gol com a camisa do Chelsea aos 18 minutos do primeiro tempo. O jogador de 18 anos aproveitou rebote de chute de Palmer no travessão e mandou a bola para o fundo das redes.

Estêvão saiu de campo aos 32 minutos da segunda etapa, quando deu lugar a Genesis Antwi, responsável pela assistência para o gol do brasileiro João Pedro, segundo do Chelsea no jogo.

O brasileiro ainda tem mais um teste pela frente antes do início da temporada. Neste domingo, o Chelsea enfrenta o Milan em mais um amistoso. A bola rola às 11h (de Brasília), novamente no Stamford Bridge.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Coritiba empata com a Chapecoense e dorme na liderança da Série B

Botafogo tem prejuízo de R$ 299 milhões, aponta balanço divulgado com quase 4 meses de atraso

Estêvão se destaca em vitória do Chelsea sobre o Leverkusen; veja números

Aníbal Moreno pede desculpas por expulsão em 15 minutos contra Corinthians: 'Sei que errei'

Ferroviária vence o Amazonas pela Série B do Campeonato Brasileiro

Ferroviária bate o lanterna Amazonas e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

Bernabei se diz vítima de 'chantagem' em assunto pessoal e pede desculpas ao Inter e à família

São Paulo arma saída de joia por 10 milhões de euros e segue 'vendas baratas' para sanar dívida

Flamengo inscreve os cinco reforços 'europeus' para as oitavas de final da Libertadores

Com reforço, Vasco se reapresenta após classificação na Copa do Brasil

Manchester United x Fiorentina: Veja onde assistir ao amistoso