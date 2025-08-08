Estêvão marca em estreia, e Chelsea bate o Leverkusen em amistoso
Com um gol do estreante Estêvão, ex-Palmeiras, o Chelsea venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 0 nesta sexta-feira. Também brasileiro, João Pedro marcou o outro tento dos ingleses no amistoso, disputado no Stamford Bridge, em Londres.
O Chelsea dará seguimento à preparação para a temporada europeia neste domingo, quando enfrenta o Milan em mais um amistoso. A bola rola às 11h (de Brasília), novamente no Stamford Bridge.
O Bayer Leverkusen, por sua vez, visita o Sonnenhof Grobaspach na WIRmachenDRUCK Arena, na próxima sexta-feira, às 13h, pela primeira fase da Copa da Alemanha.
O jogo
A equipe inglesa inaugurou o marcador com 18 minutos de jogo. Estêvão iniciou a jogada pelo meio do campo e clareou a jogada com Cucurella pela esquerda. O lateral cruzou para Palmer, que dominou e colocou a bola no travessão. No rebote, Estêvão estava bem posicionado e empurrou para o fundo das redes para marcar em sua estreia.
Oito minutos depois, Estêvão levantou a bola na área em uma cobrança de falta. Chalobah conseguiu um leve desvio, mas parou nas mãos do goleiro Flekken.
O Leverkusen conseguiu levar perigo apenas aos 39 do primeiro tempo. Grimaldo cobrou uma falta há alguns metros da área e obrigou o goleiro Jörgensen a se esticar para impedir o gol.
Após um segundo tempo morno, o Chelsea quase ampliou aos 34 da etapa final. Pedro Neto recebeu de Essugo e encheu o pé de fora da área para a defesa de Flekken.
O segundo gol dos ingleses veio aos 44. Genesis Antwi arrancou pela direita e cruzou rasteiro para João Pedro, que ajeitou e finalizou no canto para sacramentar a vitória.