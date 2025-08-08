Duelos diretos abrem a 21ª rodada da Série B na sexta-feira

A noite desta sexta-feira promete entregar muita emoção, quando a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá seu pontapé inicial, com dois duelos diretos. Mirando a liderança, o Coritiba encara a Chapecoense, que quer se manter no G-4, enquanto Ferroviária e Amazonas brigam contra o rebaixamento.

Os jogos do dia se iniciam a partir das 19h, quando na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, Ferroviária encara o Amazonas. Com 23 pontos, o time paulista aparece na 15ª colocação da tabela de classificação, com apenas três pontos de vantagem para o adversário, lanterna da Série B.

Pouco mais tarde, às 21h35, é a vez do Coritiba receber a Chapecoense no Couto Pereira, em um duelo direto no G-4. Com os mesmos 38 pontos do líder Goiás, o time paranaense precisa vencer para tentar seguir vivo na luta pelo título, enquanto os catarinenses, com 33, aparecem em quarto, com apenas dois de vantagem para o Cuiabá, primeiro time fora do G-4.

A 21ª rodada da Série B segue no sábado (09), com mais três jogos. A partir das 16h, América-MG e Remo se enfrentam na Arena Independência. Mais tarde, às 18h30, é a vez de Goiás e Operário-PR medirem forças no Hailé Pinheiro, antes de Volta Redonda e Novorizontino, às 20h30, no Raulino de Oliveira.

No dia seguinte, às 16h, é a vez do Avaí receber o Cuiabá, na Ressacada, e Atlético-GO e Botafogo se enfrentarem no Antônio Accioly, às 18h30. Já na segunda-feira, o Criciúma pega o Athletico-PR, às 19h, no Heriberto Hülse, e Paysandu e Vila Nova medem forças na Curuzu, a partir das 21h30.