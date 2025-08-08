Dorival afasta fantasma de demissão e ameniza crise política no Corinthians

Topo

Dorival Júnior, técnico do Corinthians, durante jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão - Ettore Chiereguini/AGIF
Do UOL, em São Paulo

08/08/2025

Dorival Júnior afastou o fantasma da demissão no Corinthians com a classificação na Copa do Brasil e ajudou a colocar a crise política em segundo plano.

Gestão banca, e Dorival tem paz após Dérbi

O técnico, que trabalhava sob pressão diante das oscilações do time, conquistou tranquilidade no cargo após eliminar o Palmeiras. Pelo menos do portão do CT Joaquim Grava para dentro, os impactos da crise foram amenizados.

É um trabalho em conjunto isso, um trabalho desenvolvido pelo Fabinho e sua equipe. Fazê-los acreditar que podemos chegar, dar um passo a frente... De repente, pelo trabalho desenvolvido poderíamos melhorar. Eu falava isso, era impressionante o trabalho que desenvolvíamos e como os jogadores aceitavam tudo isso, mas eu não via os resultados que merecíamos. Dorival Júnior, após Palmeiras 0 x 2 Corinthians

O UOL apurou que a gestão interina do Corinthians temia que o Dérbi tivesse impacto negativo no cenário político, justamente por ser na semana de votação do impeachment de Augusto Melo, presidente afastado, pela assembleia de sócios — que será realizada no sábado, a partir das 9h. Havia um temor de que uma eliminação culminasse em novos protestos.

Internamente, o executivo Fabinho Soldado trabalhava para alinhar expectativas da diretoria quanto ao resultado e respaldar o trabalho de Dorival. O chefe do departamento de futebol sempre foi favorável à permanência do treinador.

Com a vitória convincente sobre o maior rival, o clima de insegurança acabou, enquanto no Parque São Jorge há a certeza de que a cúpula alvinegra tomou a melhor decisão — a de bancar o técnico, mesmo que ele tenha sido alvo de críticas de conselheiros e torcedores.

