Topo

Esporte

Cruzeiro x Santos: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

08/08/2025 20h00

Neste domingo, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos visita o Cruzeiro, no Mineirão, às 18h30 (de Brasília).

O Peixe, enfim, deixou a zona de rebaixamento, e agora busca se manter longe do perigo. Na noite da última segunda, graças ao brilho de Neymar, venceu o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, pelo encerramento da 18ª rodada da competição. O camisa 10 balançou as redes duas vezes, enquanto Barreal completou o placar.

Com o resultado, o Santos voltou a vencer após três jogos. O Alvinegro Praiano conseguiu um respiro na tabela e deixou a zona de rebaixamento ao fim desta rodada. A equipe santista chegou aos 18 pontos e pulou para a 15ª colocação.

Contra o Cabuloso, Cleber Xavier pode ter dois "reforços". O primeiro deles é o atacante Guilherme, que voltou a treinar normalmente junto aos demais companheiros. O camisa 11 se recuperou de uma lesão corto-contusa no tornozelo direito e, caso reúna condições, deve ficar à disposição para a partida.

O meio-campista Tomás Rincón, por sua vez, cumpriu suspensão. Em contrapartida, o Peixe ainda não deve poder contar com o zagueiro João Basso (lesão muscular na coxa esquerda) e com o volante Willian Arão (edema na panturrilha direita).


O Cruzeiro também chega em bom momento. Na última quinta, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, visitou o CRB no Estádio Rei Pelé e venceu por 2 a 0. Destaque para Cássio, que salvou o time mineiro ao defender uma cobrança de pênalti aos 40 minutos da etapa final.

Com o resultado positivo, o Cabuloso, que empatou a ida, avança às quartas do torneio. Agora, aguarda o sorteio, que será realizado na próxima terça-feira (12), na sede da CBF, para saber quem irá enfrentar na próxima fase.

Já pelo Brasileiro, a equipe de Leonardo Jardim encarou o Botafogo no Nilton Santos e também triunfou por 2 a 0. Com o resultado, os mineiros chegaram aos 37 pontos, na vice-liderança da tabela, e permaneceram colados no Flamengo, que soma a mesma quantidade de somados, mas fica à frente por critérios de desempate.

O treinador português não poderá contar com dois atletas: o zagueiro João Marcelo, que se recupera de lesão multiligamentar no joelho direito, e o lateral direito Fagner, com fratura na fíbula.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X SANTOS

Local: Mineirão, em Belo Horizonte, MG

Data: 10 de agosto de 2025, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Leone Carvalho Rocha

VAR: Paulo Renato Moreira

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge

Técnico: Leonardo Jardim

SANTOS: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares

Técnico: Cleber Xavier

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Flamengo inscreve os cinco reforços 'europeus' para as oitavas de final da Libertadores

Com reforço, Vasco se reapresenta após classificação na Copa do Brasil

Manchester United x Fiorentina: Veja onde assistir ao amistoso

Bragantino x Internacional: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Campeonato Brasileiro

América-MG x Remo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Milan x Leeds: Veja onde assistir ao amistoso de pré-temporada

São Paulo x Vitória: Veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Flamengo x Mirassol: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Fortaleza x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileiro

Cruzeiro x Santos: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

Transmissão ao vivo de Coritiba x Chapecoense pela Série B: veja onde assistir