Cruzeiro x Santos: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

Neste domingo, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos visita o Cruzeiro, no Mineirão, às 18h30 (de Brasília).

O Peixe, enfim, deixou a zona de rebaixamento, e agora busca se manter longe do perigo. Na noite da última segunda, graças ao brilho de Neymar, venceu o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, pelo encerramento da 18ª rodada da competição. O camisa 10 balançou as redes duas vezes, enquanto Barreal completou o placar.

Com o resultado, o Santos voltou a vencer após três jogos. O Alvinegro Praiano conseguiu um respiro na tabela e deixou a zona de rebaixamento ao fim desta rodada. A equipe santista chegou aos 18 pontos e pulou para a 15ª colocação.

Contra o Cabuloso, Cleber Xavier pode ter dois "reforços". O primeiro deles é o atacante Guilherme, que voltou a treinar normalmente junto aos demais companheiros. O camisa 11 se recuperou de uma lesão corto-contusa no tornozelo direito e, caso reúna condições, deve ficar à disposição para a partida.

O meio-campista Tomás Rincón, por sua vez, cumpriu suspensão. Em contrapartida, o Peixe ainda não deve poder contar com o zagueiro João Basso (lesão muscular na coxa esquerda) e com o volante Willian Arão (edema na panturrilha direita).

O Cruzeiro também chega em bom momento. Na última quinta, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, visitou o CRB no Estádio Rei Pelé e venceu por 2 a 0. Destaque para Cássio, que salvou o time mineiro ao defender uma cobrança de pênalti aos 40 minutos da etapa final.

Com o resultado positivo, o Cabuloso, que empatou a ida, avança às quartas do torneio. Agora, aguarda o sorteio, que será realizado na próxima terça-feira (12), na sede da CBF, para saber quem irá enfrentar na próxima fase.

Já pelo Brasileiro, a equipe de Leonardo Jardim encarou o Botafogo no Nilton Santos e também triunfou por 2 a 0. Com o resultado, os mineiros chegaram aos 37 pontos, na vice-liderança da tabela, e permaneceram colados no Flamengo, que soma a mesma quantidade de somados, mas fica à frente por critérios de desempate.

O treinador português não poderá contar com dois atletas: o zagueiro João Marcelo, que se recupera de lesão multiligamentar no joelho direito, e o lateral direito Fagner, com fratura na fíbula.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO X SANTOS

Local: Mineirão, em Belo Horizonte, MG



Data: 10 de agosto de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio



Assistentes: Rafael da Silva Alves e Leone Carvalho Rocha



VAR: Paulo Renato Moreira

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge



Técnico: Leonardo Jardim

SANTOS: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares



Técnico: Cleber Xavier