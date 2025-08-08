Coutinho volta a marcar e assume vice-artilharia do Vasco na Copa do Brasil

Coutinho foi um dos grandes destaques do Vasco na vitória da última quinta-feira sobre o CSA, por 3 a 0, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O craque marcou um gol e foi um dos jogadores mais participativos na classificação do Gigante da Colina.

O gol marcado por Coutinho saiu aos 30 minutos do primeiro tempo. Após Rayan arriscar de fora da área, o goleiro Gabriel Félix deu rebote, e Coutinho empurrou para as redes. O meia estava há 18 jogos sem marcar.

Assim, Coutinho chegou ao seu terceiro gol na Copa do Brasil. Ele já havia balançado as redes duas vezes contra o Nova Iguaçu, na segunda fase.

De acordo com o Sofascore, ele precisa de apenas 129 minutos para participar de um gol na Copa do Brasil, além de ser peça fundamental na criação de jogadas do Vasco, com 12 passes decisivos no torneio. O meia também tem média superior a 80% no acerto de bolas longas.

Philippe Coutinho na Copa do Brasil 2025: ? 6 jogos

? 3 gols (!)

? 129 mins p/ participar de gol (!)

? 8 dribles certos (80%!)

? 12 passes decisivos (!)

? 86% acerto no passe (!)

?? 81% acerto no passe longo (!)

?? 55% acerto no cruzamento (!)

? Nota Sofascore 7.55 ?? pic.twitter.com/PIia7befui ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 8, 2025

A jóia artilheira

A promessa Rayan, de 19 anos, também marcou na vitória contra o CSA. O atacante abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, após cruzamento rasteiro de Lucas Piton. Assim, ele se tornou o artilheiro do Vasco na Copa do Brasil.

Rayan se juntou a Everaldo e Cano, ambos do Fluminense, na artilharia da Copa do Brasil, com quatro gols cada. Além do CSA, ele balançou as redes em todas as fases: contra o União-RO, diante do Nova Iguaçu e enfrentando o Operário-PR.

Além dos gols marcados, Rayan se destaca pela força física. Em seis partidas na Copa do Brasil, o atacante venceu 22 duelos contra defensores. Além disso, tem um grande aproveitamento nas finalizações, com 11 chutes no gol dos 20 tentados ? uma média de 55%. Os dados são do Sofascore.

Rayan é o artilheiro do @VascodaGama na Copa do Brasil 2025! ?? ? 6 jogos

? 4 gols (!)

? 114 mins p/ marcar gol (!)

? 20 finalizações (11 no gol!)

? 5 passes decisivos

? 4 dribles certos

? 22 duelos ganhos (!)

? Nota Sofascore 7.38 pic.twitter.com/ZMGDfTvySq ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 8, 2025

Classificado na Copa do Brasil, o Vasco volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina entra em campo neste domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG, pela 19ª rodada da competição.

Atualmente, a equipe de Fernando Diniz vive mau momento no Brasileirão e está na 17ª posição, com apenas 15 pontos, três a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z4.