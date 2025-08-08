Coritiba empata com Chapecoense e volta para liderança da Série B
A disputa pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro segue ponto a ponto, entre Coritiba e Goiás. Nesta sexta-feira, em um dos jogos que abriram a 21ª rodada, o time paranaense pulou na frente da tabela novamente ao ficar no empate sem gols com a Chapecoense, no estádio Couto Pereira, em Coritiba.
Isso porque, com o resultado, o Coritiba foi aos 39 pontos e assumiu a ponta. O Goiás vem logo atrás, com 38, e ainda joga na rodada. A Chapecoense, por sua vez, segue em boa fase, sem derrotas há sete jogos, dentro do G-4, na quarta colocação com 34 pontos.
Jogando em casa, o Coritiba dominou boa parte do primeiro tempo, tomando as iniciativas e criando as principais jogadas ofensivas. A melhor chance veio aos 12 minutos, quando Dallatorre recebeu na área e bateu firme, mas parou em grande defesa do goleiro Léo Vieira, que viveu noite inspirada.
A Chapecoense seguiu tentando responder, mas foi o Coritiba que quase abriu o placar mais uma vez aos 32 minutos. Josué chutou forte, mas a bola saiu tirando tinta da trave e foi para fora. Por isso, o duelo foi para o intervalo com o empate sem gols.
Na volta do intervalo, o duelo seguiu da mesma forma, com o Coritiba mantendo o controle do duelo. Logo no primeiro minuto, Ronier recebeu na entrada da área e bateu à direita da trave. Do outro lado, a Chapecoense acabou se fechando na defesa para manter empate sem gols.
A última chance do jogo veio aos 36 minutos, dos pés de Clayson. Depois de uma cobrança de falta, o atacante pegou a sobra e soltou o pé, mas a bola acabou saindo por cima do gol. Por isso, o duelo terminou mesmo empatado por 0 a 0.
Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Coritiba encara o Novorizontino, no interior de São Paulo, às 21h35. Já a Chapecoense joga no domingo (dia 17), às 16h, quando recebe o Paysandu, na Arena Condá.
FICHA TÉCNICA
CORITIBA 0 X 0 CHAPECOENSE
CORITIBA - Pedro Morisco; Alex Silva (Bruno Melo/João Almeida), Maicon, Tiago Cóser (Vini Paulista) e Zeca; Jacy, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho (Clayson) e Dellatorre (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart.
CHAPECOENSE - Léo Vieira; Eduardo Doma, Bruno Leonardo (Bressan) e João Paulo;Mailton (Gabriel Inocêncio), Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Márcio Júnior (Ítalo) e Walter Clar; Marcinho e Neto Pessoa (Peroti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
CARTÕES AMARELOS - Alex Silva, Bruno Melo e Zeca (Coritiba) e Bruno Leonardo e Pedro Martins (Chapecoense).
ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).
RENDA - R$ 373.430,00.
PÚBLICO - 22.040 total.
LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).