Topo

Esporte

Coritiba empata com a Chapecoense e dorme na liderança da Série B

08/08/2025 23h31

O Coritiba empatou sem gols com a Chapecoense nesta sexta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe dormirá na liderança da competição.

O time paranaense chegou aos 39 pontos, um a mais que o agora vice-líder Goiás, que pode retomar a liderança neste sábado caso vença o Operário. A Chapeocense, por sua vez, desperdiçou a chance de encostar nos líderes. A equipe ocupa a quarta posição, com 34 pontos, um a menos que o terceiro colocado Novorizontino.

O Coritiba volta a campo na próxima quinta-feira, quando visita o Novorizontino, pela próxima rodada da Segunda Divisão. Já a Chapecoense joga apenas no dia 17, contra o Paysandu, na Arena Condá, também pela liga nacional.

O jogo

O Coritiba foi superior e responsável pelas principais chances do primeiro tempo. Aos 12 minutos, Dellatorre parou em boa defesa do goleiro Léo Vieira. Aos 32, Josué finalizou, a bola tocou na trave e se perdeu pela linha de fundo.

O Coxa seguiu insistindo na segunda etapa e seguiu criando as principais oportunidades e pressionando a Chape em busca do gol. Contudo, o time visitante soube se defender e conseguiu segurar o ataque dos donos da casa para sair de campo com o empate.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Coritiba empata com Chapecoense e volta para liderança da Série B

Coritiba empata com a Chapecoense e dorme na liderança da Série B

Botafogo tem prejuízo de R$ 299 milhões, aponta balanço divulgado com quase 4 meses de atraso

Estêvão se destaca em vitória do Chelsea sobre o Leverkusen; veja números

Aníbal Moreno pede desculpas por expulsão em 15 minutos contra Corinthians: 'Sei que errei'

Ferroviária vence o Amazonas pela Série B do Campeonato Brasileiro

Ferroviária bate o lanterna Amazonas e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

Bernabei se diz vítima de 'chantagem' em assunto pessoal e pede desculpas ao Inter e à família

São Paulo arma saída de joia por 10 milhões de euros e segue 'vendas baratas' para sanar dívida

Flamengo inscreve os cinco reforços 'europeus' para as oitavas de final da Libertadores

Com reforço, Vasco se reapresenta após classificação na Copa do Brasil