Coritiba empata com a Chapecoense e dorme na liderança da Série B

O Coritiba empatou sem gols com a Chapecoense nesta sexta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe dormirá na liderança da competição.

O time paranaense chegou aos 39 pontos, um a mais que o agora vice-líder Goiás, que pode retomar a liderança neste sábado caso vença o Operário. A Chapeocense, por sua vez, desperdiçou a chance de encostar nos líderes. A equipe ocupa a quarta posição, com 34 pontos, um a menos que o terceiro colocado Novorizontino.

O Coritiba volta a campo na próxima quinta-feira, quando visita o Novorizontino, pela próxima rodada da Segunda Divisão. Já a Chapecoense joga apenas no dia 17, contra o Paysandu, na Arena Condá, também pela liga nacional.

O jogo

O Coritiba foi superior e responsável pelas principais chances do primeiro tempo. Aos 12 minutos, Dellatorre parou em boa defesa do goleiro Léo Vieira. Aos 32, Josué finalizou, a bola tocou na trave e se perdeu pela linha de fundo.

O Coxa seguiu insistindo na segunda etapa e seguiu criando as principais oportunidades e pressionando a Chape em busca do gol. Contudo, o time visitante soube se defender e conseguiu segurar o ataque dos donos da casa para sair de campo com o empate.