Corinthians se reúne com ex-clube de Torres para evitar transfer ban

O Corinthians fez duas reuniões com o Santos Laguna (MEX) para tentar evitar um transfer ban (punição da Fifa que impede o clube de contratar jogadores) por conta de uma dívida pelo zagueiro Félix Torres. Na Live do Clube, Samir Carvalho e Livia Camillo informaram que o caso caminha para um desfecho negativo para o clube brasileiro.

O clube mexicano alega que recebeu apenas a primeira parcela da compra do zagueiro equatoriano, no valor de 2 milhões de dólares, de um total de 6,5 milhões. O time acionou a Fifa em maio de 2024, prazo que o Corinthians tinha para quitar a segunda parcela.

Após ser notificado pela Fifa, o departamento jurídico do Corinthians recorreu até a Corte Arbitral do Esporte (CAS) para evitar a punição, mas perdeu em todas as instâncias e tem até a próxima segunda (11) para quitar à vista a dívida com o Santos Laguna. Além dos 4,5 milhões de dólares, o clube alvinegro deve arcar com multas, chegando a um valor de 6,1 milhões de dólares (cerca de R$ 34 milhões).

Samir Carvalho: Clubes se reuniram e situação não se resolveu

A informação que eu tenho é que já ocorreram duas reuniões entre Corinthians e Santos Laguna e, por enquanto, a situação não foi resolvida.

Samir Carvalho

Livia Camillo: Derrota na Fifa foi inesperada

A expectativa é bem negativa. Segunda-feira possivelmente o Corinthians deve sofrer esse transfer ban porque essa derrota na Fifa foi surpreendente. O Corinthians estava apostando muito que conseguiria um acordo, um parcelamento na dívida com o Santos Laguna. [...] O Corinthians tem até 23h59 do dia 11 de agosto para pagar cerca de R$33 milhões.

Livia Camillo

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.