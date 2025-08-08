Corinthians se reapresenta após vaga na Copa do Brasil e abre preparação para enfrentar o Juventude

O Corinthians está de volta aos treinos após a classificação na Copa do Brasil. Na manhã desta sexta-feira, o elenco alvinegro se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava e abriu a preparação para enfrentar o Juventude, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores iniciaram o dia com um trabalho de força na academia. Após o aquecimento com movimentações coordenativas e a famosa 'roda de bobinho', o elenco realizou uma atividade de posse de bola.

Em seguida, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória sobre Palmeiras realizaram um trabalho regenerativo na parte interna. Os demais atletas permaneceram no gramado para um jogo coletivo de área a área e um complemento de finalizações.

O técnico Dorival Júnior acabou perdendo mais dois atletas para o confronto diante do Juventude. Memphis Depay (lesão de grau 2 na coxa direita) e André Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo) serão desfalques, assim como Hugo (hérnia inguinal).

Já Maycon ainda está em transição física e aparece como dúvida. Em contrapartida, o treinador poderá contar com o retorno do zagueiro João Pedro Tchoca. O defensor cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza na última rodada.

O Corinthians ainda tem mais duas sessões de treino antes de encarar o Juventude. A bola rola nesta segunda-feira, a partir das 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro chega embalado após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil em cima do rival Palmeiras. Agora, a equipe corintiana busca melhorar sua situação no Brasileirão - o time ocupa a 12ª posição, com 22 pontos.