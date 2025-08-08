Corinthians: Por quanto tempo Memphis e Carrillo são desfalques?

Após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil deixando o Palmeiras pelo caminho, o Corinthians teve duas más notícias: as lesões de Carrillo e Memphis no Dérbi. Na Live do Clube, Samir Carvalho e Livia Camillo disseram qual é a expectativa para os retornos dos jogadores.

O Corinthians só conhecerá o próximo adversário na Copa do Brasil na próxima terça (12), quando será realizado o sorteio dos confrontos na sede da CBF. No entanto, o calendário já está definido: as partidas de ida estão previstas para a data-base de 27 de agosto e os jogos de volta para o dia 11 de setembro.

Assim, o Corinthians não deve contar nem com Memphis nem com Carrillo no primeiro jogo das quartas de final, mas espera ter ao menos o atacante à disposição para o duelo decisivo.

Samir Carvalho: Memphis deve voltar em um mês

O Memphis tem uma contratura muscular de grau 2, e o Carrillo tem uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Pelo que a gente conhece do assunto, dessas lesões, o Memphis deve desfalcar o Corinthians por um mês.

Samir Carvalho

Livia: Carrillo tem agravante da cirurgia e deve perder temporada

A expectativa para a volta do Carrillo é de quatro meses por conta da recuperação ligamentar. Se fosse só o entorse agravado, que pode acontecer, tem como recuperar em três meses. Mas ele vai passar pela cirurgia e ficar um mês sem colocar o pé no chão. Tem esse tempo a mais da cirurgia. Ele deve perder a temporada. É o que tem sido falado internamente.

Livia Camillo

