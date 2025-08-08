Topo

Esporte

Corinthians intensifica conversas para renovar com Gustavo Henrique

08/08/2025 07h00

A diretoria do Corinthians se movimenta internamente para renovar o contrato do zagueiro Gustavo Henrique. O defensor foi um dos principais destaques da equipe no confronto contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O vínculo do jogador com o Timão está perto do fim. Ele é válido somente até dezembro deste ano. Portanto, o atleta já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time.

O clube do Parque São Jorge já abriu negociações para prorrogar o vínculo e deve intensificar as conversas nos próximos dias. A Gazeta Esportiva apurou que a diretoria não quer perder o jogador e irá fazer esforço para mantê-lo no elenco.

Gustavo Henrique roubou a cena nos dois clássicos recentes contra o Palmeiras. Ele mostrou segurança defensiva em ambos os jogos e ainda marcou um dos gols na vitória de 2 a 0, na última quarta-feira, no Allianz Parque.

Contratado ainda no ano passado, o zagueiro soma 50 partidas disputadas pelo Corinthians. Ele balançou as redes em três oportunidades e ainda concedeu uma assistência.

Nesta temporada, o atleta de 32 anos sofreu com uma hérnia inguinal e entrou em campo somente 15 vezes, todas como titular.

