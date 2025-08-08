Corinthians divulga informações sobre venda de ingressos para o duelo contra o Bahia
Nesta sexta-feira, o Corinthians divulgou informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Bahia, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. A partida acontece no dia 16 de agosto, sábado, às 21 horas (de Brasília).
As vendas começam nesta sexta-feira, a partir das 13 horas, para Não Pagantes e PCDs, através do site fieltorcedor.com.br. Depois das 15 horas, os sócios torcedores do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor, podem comprar seus ingressos.
O preço das entradas varia entre R$ 75,00 (Norte) e R$ 280,00 (Oeste inferior lateral).
As vendas seguem de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do Fiel Torcedor. A abertura para o público geral acontece na próxima quarta-feira, a partir das 11 horas. Pelo quarto jogo seguido, o acesso à Neo Química Arena será realizado apenas com o reconhecimento facial.
INGRESSOS DISPONÍVEIS PARA O JOGO CONTRA O BAHIA! ?
Confira as informações sobre a venda de ingressos para o duelo entre Corinthians e Bahia, válido pela 20ª rodada do Brasileirão, que acontece no dia 16/08 (sábado), às 21h, na Neo Química Arena! ??
Saiba mais ??... pic.twitter.com/NjyLVRdqhs
? Corinthians (@Corinthians) August 8, 2025
Calendário do Corinthians
Antes de receber o Bahia, o Corinthians volta a campo nesta segunda-feira, às 11 horas, quando visita o Juventude, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi. O Timão ocupa a 12ª posição, com 22 pontos. O clube gaúcho é o vice-lanterna da competição, com 11 pontos.
A equipe do técnico Rogério Ceni, por sua vez, recebe o Fluminense neste sábado, às 21 horas, pela 19ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova. O Bahia é o 4º colocado, com 29 pontos. Enquanto o Tricolor Carioca fica na 9ª posição, com 23 pontos.