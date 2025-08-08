Corinthians alavanca Fiel Torcedor e escancara desvio de ingressos pré-facial; veja números

A implementação do sistema de biometria facial causou uma dúvida na cabeça de torcedores do Corinthians. O clube reduziu consideravelmente o cambismo, liberou um maior volume de ingressos na plataforma Fiel Torcedor e até viu a renda aumentar, mas a média de público diminuiu. A diretoria alvinegra, no entanto, não se preocupa com a queda no número de torcedores presentes na Neo Química Arena.

O Timão teve um público inferior a 40 mil pessoas nos três jogos disputados no estádio pelo Brasileirão depois da pausa para o Mundial, contra Bragantino, Cruzeiro e Fortaleza. O poder de arrecadação, porém, não caiu. A renda obtida nas três partidas, em média, girou em torno de R$ 2,3 milhões.

O Corinthians mobilizou funcionários da área de tecnologia e marketing para levantar dados e entender o caso. Ao investigar números da gestão Augusto Melo, afastado da presidência desde o dia 26 de maio, a diretoria interina de Osmar Stabile identificou anormalidades na forma como os ingressos eram distribuídos.

CORTESIAS NÃO JUSTIFICADAS

A Neo Química Arena possui, ao todo, 82 camarotes corporativos entre entre os andares cinco e seis. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, em estudo realizado pelo clube, foram encontrados, de imediato, oito camarotes que, até então, não estavam sendo comercializados e eram utilizados pela diretoria anterior para distribuição de cortesias não justificadas.

Sob a nova gestão, os espaços passaram a ser disponibilizados para comercialização. O Corinthians já recebeu oito propostas para negociar a utilização dos camarotes até o fim de 2026.

(Foto: José Manoel Idalgo/Corinthians)

Além disso, os ingressos que anteriormente estavam vinculados a logins internos do clube eram, em sua maioria, repassados como cortesias ou com valores promocionais. Quando comercializados, os valores cobrados, na melhor das hipóteses, eram equivalentes aos praticados no Fiel Torcedor, o que gerava concorrência direta com os associados que contribuem mensalmente para ter acesso aos benefícios e descontos oferecidos pelo programa.

Com a devolução desses ingressos à plataforma do Fiel Torcedor, torcedores que anteriormente não conseguiam adquirir entradas passaram a ter acesso direto à compra, eliminando a necessidade de recorrer a cambistas. O valor integral pago pelo site, ainda, passou a ser revertido exclusivamente ao clube

Segundo disse o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, em coletiva de imprensa concedida no último dia 1º de agosto, 8.200 ingressos estavam sendo distribuídos de maneira irregular na gestão Augusto Melo.

O Corinthians, desde o início da gestão interina de Osmar Stabile, conduzia internamente essa investigação para apurar o destino da carga de ingressos anteriormente bloqueada. Como publicou a Gazeta Esportiva em meados de março deste ano, com exclusividade, o clube virou alvo de investigação da Polícia Civil de São Paulo por uma eventual facilitação e participação de dirigentes e funcionários da antiga diretoria no repasse ou na venda combinada com grupos de cambistas.

CRESCIMENTO DO FIEL TORCEDOR

Anteriormente, aproximadamente 65% dos bilhetes eram destinados ao Fiel Torcedor, incluindo os planos Minha Torcida e Minha Cadeira. Contudo, com o controle mais rígido da atual gestão, mais de 4.500 ingressos foram devolvidos ao programa, elevando o índice para mais de 80% da carga total da Neo Química Arena.

Esse fato ajudou a alavancar o programa de forma expressiva. Mais de 17 mil novos torcedores aderiram ao Fiel Torcedor, atingindo a marca de 70 mil planos adimplentes (aumento de 35% em um mês). Neste período, mais de 25 mil torcedores que não fazem parte do plano puderam adquirir ingressos por meio da plataforma oficial.

CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA

Historicamente, aproximadamente 10% dos bilhetes por partida (cerca de 4.500 entradas) eram comercializados por fora do programa Fiel Torcedor. Os ingressos eram pagos manualmente via Pix pelo torcedor, e o valor ia diretamente para uma conta bancária do clube.

Estas entradas, que eram gerenciados por logins específicos e obedeciam critérios da diretoria, expunham o Timão a alguns problemas, como o alto volume de trabalho manual, dificuldades na conciliação de pagamentos, demora de 15 a 30 dias para a conciliação ser finalizada, além de riscos significativos de fraudes e inconsistências.

Clima hostil? Só vi em Itaquera#NeoQuimicaArena pic.twitter.com/yTtphSB5jp ? Neo Química Arena (@NeoQuimicaArena) August 7, 2025

Uma solução encontrada pela diretoria atual foi a implementação de um novo processo de compra centralizado no próprio site do Fiel Torcedor, eliminando transações externas e garantindo a conciliação automática em tempo real.

Nos últimos quatro jogos da equipe, 99,8% das compras foram realizadas diretamente pela plataforma oficial do clube, aumentando a segurança e a rastreabilidade das transações.

O QUE DIZ STABILE

A Gazeta Esportiva entrou em contato com o presidente interino Osmar Stabile e o questionou sobre as mudanças nos critérios de venda de ingressos para jogos do Corinthians e a queda de público. Em nota enviada à reportagem, o mandatário valorizou os números obtidos pela gestão e disse não se preocupar com a diminuição da quantidade de torcedores no estádio. Veja abaixo:

"Acompanho com atenção o programa Fiel Torcedor e com satisfação os resultados imediatos que conseguimos após o início da implementação da nova política de ingressos e da tecnologia da biometria facial, que atingiu recentemente 290 mil cadastros em sua base.

A queda momentânea no número de torcedores nos primeiros jogos com a nova tecnologia não nos causou preocupação, uma vez que as receitas se mantiveram estáveis, mesmo com a diferença de publico.

Também devolvemos à plataforma do Fiel Torcedor cerca de quatro mil ingressos bloqueados anteriormente. Registramos um aumento de mais de 20 mil adimplentes no programa, e mais de 25 mil torcedores comuns que conseguiram comprar ingressos direto na nossa plataforma, dificultando o cambismo e demonstrando o enorme potencial de crescimento de nossa base de associados.

Não interessava ao Corinthians um público fictício composto por muitos milhares de ingressos dados como cortesia ou meia entrada e que inibia o crescimento de nosso programa.

Receitas recorrentes, com torcedores satisfeitos por serem atendidos por critérios claros e justos é o único caminho para um programa do tamanho da Fiel".