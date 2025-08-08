Topo

Esporte

Copa do Brasil: veja os gols e os melhores momentos da volta das oitavas

do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/08/2025 00h28

As oitavas de final da Copa do Brasil acabaram: os dois jogos restantes da etapa foram disputados nesta quinta-feira, com Vasco e Cruzeiro avançando. Veja gols e melhores momentos das oito partidas de volta.

Confira os resultados:

- Bragantino 0x1 Botafogo
- Atlético-MG 0 (4) x (3) 1 Flamengo
- Retrô 0x0 Bahia
- Athletico 1 (3) x (0) 0 São Paulo
- Fluminense 1x1 Inter
- Palmeiras 0x2 Corinthians
- Vasco 3x1 CSA
- CRB 0x2 Cruzeiro

Relacionadas

Cruzeiro aproveita falha do CRB, vê Cássio se agigantar e vai às quartas

Vasco engole CSA no 1° tempo, vence após 2 meses e avança na Copa do Brasil

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Provocação cultural: Comentaristas aprovam vídeo de Memphis com porco

Palmeiras: Vojvoda, Jesus? Comentaristas dizem quem poderia substituir Abel

Copa do Brasil: veja os gols e os melhores momentos da volta das oitavas

Seleção Brasileira sub-20 fecha preparação para amistoso com o Paraguai

Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal

Após classificação do Cruzeiro, Cássio destaca "tranquilidade" em pênalti defendido

Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final

Com Corinthians, quartas da Copa do Brasil têm classificados definidos

Cássio pega pênalti, Cruzeiro vence CRB e vai às quartas da Copa do Brasil

Cruzeiro aproveita falha do CRB, vê Cássio se agigantar e vai às quartas

Ferroviária x Amazonas: Veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B