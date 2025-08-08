Copa do Brasil: veja os gols e os melhores momentos da volta das oitavas

Do UOL, em São Paulo

As oitavas de final da Copa do Brasil acabaram: os dois jogos restantes da etapa foram disputados nesta quinta-feira, com Vasco e Cruzeiro avançando. Veja gols e melhores momentos das oito partidas de volta.

Confira os resultados:

- Bragantino 0x1 Botafogo

- Atlético-MG 0 (4) x (3) 1 Flamengo

- Retrô 0x0 Bahia

- Athletico 1 (3) x (0) 0 São Paulo

- Fluminense 1x1 Inter

- Palmeiras 0x2 Corinthians

- Vasco 3x1 CSA

- CRB 0x2 Cruzeiro