Copa do Brasil: veja os gols e os melhores momentos da volta das oitavas
As oitavas de final da Copa do Brasil acabaram: os dois jogos restantes da etapa foram disputados nesta quinta-feira, com Vasco e Cruzeiro avançando. Veja gols e melhores momentos das oito partidas de volta.
Confira os resultados:
- Bragantino 0x1 Botafogo
- Atlético-MG 0 (4) x (3) 1 Flamengo
- Retrô 0x0 Bahia
- Athletico 1 (3) x (0) 0 São Paulo
- Fluminense 1x1 Inter
- Palmeiras 0x2 Corinthians
- Vasco 3x1 CSA
- CRB 0x2 Cruzeiro