Com um a menos, Inter vence Monaco de virada em amistoso de pré-temporada

O Monaco recebeu a Internazionale nesta sexta-feira, em amistoso de preparação. Mesmo com um a menos após a expulsão de Çalhanoglu, o time italiano venceu o confronto por 2 a 1, com gols de Bonny e Lautaro Martínez. Do lado do principado, foi Akliouche quem balançou a rede.

Foi o primeiro amistoso internacional da Inter na pré-temporada. O time ainda enfrentará Monza, da Itália, e Olympiacos, da Grécia, antes do início oficial da temporada.

Já o Monaco encerrou sua série de amistosos e agora se prepara para a estreia oficial no campeonato francês, contra o Le Havre. O duelo será no próximo sábado, dia 16, às 14 horas (de Brasília), no Stade Louis II.

O jogo

Logo aos dois minutos, Akliouche dominou com a perna direita e finalizou sem chances para o goleiro Sommer, abrindo o placar para o Monaco.

Aos 35 minutos, um lance polêmico aconteceu: Çalhanoglu recebeu cartão amarelo e, em seguida, o vermelho após choque com Vanderson. O contato ocorreu após o camisa 20 da Inter tocar na bola, o que gerou reclamação dos italianos.

Mesmo em desvantagem numérica, a Inter seguiu pressionando durante o primeiro tempo, mas não confirmou nenhuma oportunidade.

Já na segunda etapa, o clube italiano conseguiu buscar o empate aos 15 minutos, com Lautaro Martínez. Já o gol da vitória veio aos 35 minutos, com Bonny, que roubou a bola e partiu com velocidade para marcar.