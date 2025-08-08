Topo

Com reforma da Vila, Marcelo Teixeira indica "casa provisória" do Santos; veja

08/08/2025 19h30

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, revelou nesta sexta-feira que a Mercado Livre Arena Pacaembu deve ser o principal palco dos jogos do clube durante as obras de construção da nova arena na Vila Belmiro. O anúncio foi feito durante a cerimônia de aprovação do projeto, realizada no Palácio José Bonifácio, sede da Prefeitura de Santos.

"Pretendemos jogar na Mercado Livre Arena Pacaembu. Se tudo estiver regularizado com as expectativas, lá é o local que nós vamos celebrar a parceria, mas, igualmente, como estamos jogando no Morumbis, jogamos recentemente no Allianz, na Neo Química Arena, pretendemos continuar jogando em outros locais em São Paulo e no próprio Brasil", afirmou o mandatário.

Marcelo Teixeira também destacou que a escolha final dos estádios dependerá do andamento do calendário e do início efetivo das obras. "Não estamos apenas direcionando ao Pacaembu. O Santos pretende estudar o calendário de acordo com o início das obras e, ao iniciar as obras, nós vamos definindo os locais onde o Santos pretende jogar", completou.

O projeto da nova arena do Santos foi oficialmente aprovado nesta sexta-feira e prevê um estádio moderno, multiuso e com capacidade para 30 mil torcedores no mesmo local da atual Vila Belmiro. O investimento estimado é de R$ 700 milhões, com prazo de 36 a 42 meses para conclusão, incluindo a demolição da estrutura atual.

Enquanto o novo "Alçapão" não fica pronto, a diretoria do Santos estuda manter jogos na capital paulista e até em outros estados, buscando ampliar a presença da torcida e garantir boa arrecadação durante o período de transição.

