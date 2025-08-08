Com reforço, Vasco se reapresenta após classificação na Copa do Brasil

Nesta sexta-feira, após se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco se reapresentou e iniciou a preparação para enfrentar o Atlético-MG, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

No CT Moacyr Barbosa, alguns jogadores não foram a campo e permaneceram na academia para exercícios físicos. Os demais iniciaram o treino com um leve aquecimento, já com bola. Em seguida, trabalharam posse de bola em espaços reduzidos, finalizando com chutes ao gol.

Reapresentação no CT Moacyr Barbosa ?? Ao trabalho, senhores! ?? ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/UoJ4CtZ706 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) August 8, 2025

Cauan Barros, que estava emprestado ao América-MG, chegou a um acordo com o Gigante da Colina e renovou seu contrato até o final de 2027. O volante de 21 anos se integrou ao elenco, participou do treinamento desta tarde e comentou sobre o retorno.

"É um privilégio enorme, sempre fui apaixonado pela torcida do Vasco. Cheguei em 2019, então me considero 'Cria da Colina'. É muito gratificante estar de volta e poder contribuir aos meus colegas. Essa nova experiência de trabalhar com o Diniz também é muito importante", disse.

Na 17ª colocação com 15 pontos, o Vasco tenta voltar a vencer depois de quatro jogos e atingir a mesma pontuação dos dois primeiros clubes fora da zona de rebaixamento. Enquanto o Atlético-MG ocupa o 10º lugar, com 23 pontos, e busca a segunda vitória consecutiva na competição, após três derrotas.