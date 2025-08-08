Topo

Com reforço, Vasco se reapresenta após classificação na Copa do Brasil

08/08/2025 20h06

Nesta sexta-feira, após se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco se reapresentou e iniciou a preparação para enfrentar o Atlético-MG, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

No CT Moacyr Barbosa, alguns jogadores não foram a campo e permaneceram na academia para exercícios físicos. Os demais iniciaram o treino com um leve aquecimento, já com bola. Em seguida, trabalharam posse de bola em espaços reduzidos, finalizando com chutes ao gol.

Cauan Barros, que estava emprestado ao América-MG, chegou a um acordo com o Gigante da Colina e renovou seu contrato até o final de 2027. O volante de 21 anos se integrou ao elenco, participou do treinamento desta tarde e comentou sobre o retorno.

"É um privilégio enorme, sempre fui apaixonado pela torcida do Vasco. Cheguei em 2019, então me considero 'Cria da Colina'. É muito gratificante estar de volta e poder contribuir aos meus colegas. Essa nova experiência de trabalhar com o Diniz também é muito importante", disse.

Na 17ª colocação com 15 pontos, o Vasco tenta voltar a vencer depois de quatro jogos e atingir a mesma pontuação dos dois primeiros clubes fora da zona de rebaixamento. Enquanto o Atlético-MG ocupa o 10º lugar, com 23 pontos, e busca a segunda vitória consecutiva na competição, após três derrotas.

