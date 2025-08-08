Topo

Com pouco tempo de preparação, Pedrita promete surpresa no UFC Vegas 109

08/08/2025

A poucos dias de voltar ao octógono, Priscila 'Pedrita' demonstra empolgação e determinação em deixar sua marca na nova divisão: o peso-galo (61 kg) do UFC. A carioca aceitou o desafio de última hora para substituir Mayra Bueno Silva e enfrenta Joselyne Edwards no card do UFC Vegas 109, neste sábado (9), com a promessa de surpreender - mesmo com uma preparação reduzida a cerca de um mês.

Apesar do tempo curto, a lutadora garante estar pronta para neutralizar a principal arma da panamenha: o jogo de quedas. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, Pedrita revelou estar com o plano bem definido - e até cogita surpreender justamente onde menos se espera, já que o chão nunca foi seu principal território.

"O desafio da Joselyne Edwards é me pôr para baixo. Eu vou estar conseguindo bloquear esse poder dela. Estou treinando muito e, quem sabe, eu não surpreenda - e quem bota para baixo sou eu. Fiquem atentos", afirmou a striker, que tem quatro de suas seis derrotas no cartel profissional por finalização.

A diferença física entre as atletas, geralmente um fator determinante quando alguém sobe de categoria, também não intimida a brasileira. Para ela, a estratégia será a chave para equilibrar esse possível desequilíbrio.

"Já tenho isso mapeado para estar anulando essa vantagem de peso dela, e vamos conseguir apresentar isso muito bem", garantiu com confiança.

Em busca do ranking

Vinda de uma vitória expressiva, Priscila mira voos mais altos e vê no confronto deste fim de semana uma chance real de se projetar na nova categoria. E o desejo da brasileira é o tão sonhado ranking.

"Me coloca entre as top 15 e em busca do cinturão. Que eu não vou parar enquanto eu não chegar, podem ter certeza disso. E eu vou chegar", completou, determinada.

Do outro lado, Edwards chega embalada por duas vitórias consecutivas e tenta consolidar seu espaço no ranking do peso-galo. O confronto, mesmo marcado em caráter emergencial, tem potencial de ser decisivo para o futuro das duas dentro da divisão.

