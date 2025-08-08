Com Lucas, São Paulo encerra preparação para enfrentar o Vitória

O São Paulo finalizou nesta sexta-feira a preparação para o duelo com o Vitória, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no MorumBIS. O jogo é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrando assim o primeiro turno da competição.

A grande novidade do dia, como já noticiado pela Gazeta Esportiva, foi o retorno do atacante Lucas Moura, recuperado de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. Após seguir um cronograma específico, o camisa 7 participou normalmente das atividades desta manhã, no SuperCT. O jogador estará à disposição de Crespo para o duelo contra os baianos.

Último treino antes do reencontro com o #MorumBIS! ?? Garanta seu ingresso para o duelo com o Vitória neste sábado (9), às 18h30 > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/1F9ctCFhVi ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 8, 2025

Últimos ajustes

Nos ajustes para o confronto deste fim de semana, os atletas do São Paulo realizaram trabalhos físicos de mobilidade, velocidade, corrida e coordenativo. Além disso, houve um enfrentamento entre duas equipes em espaço reduzido.

O lateral-esquerdo Wendell, que se recupera de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, correu no gramado pela primeira vez e deu sequência aos exercícios fisioterápicos no REFFIS Plus.

Invicto nos últimos seis jogos no Brasileirão, sendo cinco vitórias consecutivas, o Tricolor ocupa a oitava colocação, com 25 pontos em 18 rodadas.