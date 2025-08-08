Chelsea x Bayer Leverkusen: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso
O Chelsea, enfim, volta a campo após o título da Copa do Mundo de Clubes. Nesta sexta-feira, os Blues enfrentam o Bayer Leverkusen, às 15h (de Brasília), em amistoso disputado no Stamford Bridge, em Londres.
Onde assistir: o jogo terá transmissão ao vivo do DAZN.
Prováveis escalações
Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Pedro Neto, Gittens e João Pedro
Técnico: Enzo Maresca
Bayer Leverkusen: Flekken, Hincapié, Tapsoba e Tape; Arthur, Palacios, Andrich e Grimaldo; Tella, Maza e Kofane
Técnico: Erik Ten Hag
Arbitragem
A equipe de arbitragem não foi divulgada.