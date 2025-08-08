Topo

Esporte

Chelsea x Bayer Leverkusen: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

08/08/2025 08h00

O Chelsea, enfim, volta a campo após o título da Copa do Mundo de Clubes. Nesta sexta-feira, os Blues enfrentam o Bayer Leverkusen, às 15h (de Brasília), em amistoso disputado no Stamford Bridge, em Londres.

Onde assistir: o jogo terá transmissão ao vivo do DAZN.

Prováveis escalações

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Pedro Neto, Gittens e João Pedro

Técnico: Enzo Maresca

Bayer Leverkusen: Flekken, Hincapié, Tapsoba e Tape; Arthur, Palacios, Andrich e Grimaldo; Tella, Maza e Kofane

Técnico: Erik Ten Hag

Arbitragem

A equipe de arbitragem não foi divulgada.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

No ano do centenário, Mirassol lança uniforme comemorativo em homenagem a Seleção Brasileira de 1970

Saúl lamenta eliminação do Flamengo e mira duelo com o Mirassol

Pôster do Noche UFC destaca duelo verde-amarelo entre Diego Lopes e Jean Silva

Mirassol estreia no Maracanã e lança camisa inspirada no tri da seleção brasileira; entenda

Arnaldo: Casares liquida joias do São Paulo a preço de banana

Vitor Reis, ex-Palmeiras, é anunciado pelo Girona por empréstimo do Manchester City

Coutinho volta a marcar e assume vice-artilharia do Vasco na Copa do Brasil

Real Madrid lança nova terceira camisa inspirada nas arquibancadas do Bernabéu

Veja fotos do novo uniforme do Real Madrid

CBF define jogos das quartas da Copa do Brasil na próxima terça-feira: Veja os classificados

Vitinho assina contrato com o Corinthians e fica próximo ser anunciado