Chaveamento da Copa do Brasil 2025: veja regras definidas pela CBF

A CBF sorteia na próxima terça-feira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, às 11h30 (de Brasília). O evento acontecerá na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Os clubes não serão divididos em potes no sorteio. Ou seja, não há restrição de confrontos.

O chaveamento até a final será definido. Os times conhecerão o seu caminho até a decisão do mata-mata.

Oito times seguem na disputa pelo título. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

O Furacão é o único time que não está na Série A. Os paranaenses eliminaram Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo.

Calendário das quartas de final está marcado. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.

Entidade fará dois sorteios. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, a partir das 10h.

Onde assistir? A CBF transmite o evento ao vivo em seu canal no YouTube.

Calendário da Copa do Brasil

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

27 de agosto e 11 de setembro; Semifinais: 5 e 19 de outubro;

5 e 19 de outubro; Finais: 2 e 9 de novembro.

Premiação da Copa do Brasil