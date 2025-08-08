Topo

Esporte

CBF define jogos das quartas da Copa do Brasil na próxima terça-feira: Veja os classificados

São Paulo

08/08/2025 09h35

Com os oito times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil, a CBF vai definir, na próxima terça-feira, os jogos da próxima fase da competição. O sorteio está marcado para a próxima terça-feira, na sede da entidade, no Rio.

As datas para as partidas já estão definidas. Os confrontos vão acontecer entre as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro como datas-base para os encontros de ida e volta. Os oito times vão brigar por quatro vagas de olho na semifinal.

Todos os participantes classificados para esta etapa eliminatória do torneio já estão confirmados. Atlético-MG, Botafogo, Athletico-PR, Bahia, Corinthians e Fluminense confirmaram presença ainda na quarta-feira.

Nesta quinta-feira, o CSA visitou o Vasco em São Januário e foi derrotado por 3 a 1, o que classificou os vascaínos. No Rei Pelé, em Maceió, o CRB recebeu o Cruzeiro, com vitória mineira por 2 a 0. Os dois confrontos haviam terminado zerados na ida.

Dos oito times garantidos nas quartas de final, apenas o Athletico-PR não está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. O time paranaense obteve a vaga ao eliminar o São Paulo nos pênaltis, em partida realizada em Curitiba.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Corinthians, Vasco e Cruzeiro: quanto cada classificado recebeu em premiação na Copa do Brasil

No ano do centenário, Mirassol lança uniforme comemorativo em homenagem a Seleção Brasileira de 1970

Saúl lamenta eliminação do Flamengo e mira duelo com o Mirassol

Pôster do Noche UFC destaca duelo verde-amarelo entre Diego Lopes e Jean Silva

Mirassol estreia no Maracanã e lança camisa inspirada no tri da seleção brasileira; entenda

Arnaldo: Casares liquida joias do São Paulo a preço de banana

Vitor Reis, ex-Palmeiras, é anunciado pelo Girona por empréstimo do Manchester City

Coutinho volta a marcar e assume vice-artilharia do Vasco na Copa do Brasil

Real Madrid lança nova terceira camisa inspirada nas arquibancadas do Bernabéu

Veja fotos do novo uniforme do Real Madrid

CBF define jogos das quartas da Copa do Brasil na próxima terça-feira: Veja os classificados