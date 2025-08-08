CBF define jogos das quartas da Copa do Brasil na próxima terça-feira: Veja os classificados

Com os oito times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil, a CBF vai definir, na próxima terça-feira, os jogos da próxima fase da competição. O sorteio está marcado para a próxima terça-feira, na sede da entidade, no Rio.

As datas para as partidas já estão definidas. Os confrontos vão acontecer entre as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro como datas-base para os encontros de ida e volta. Os oito times vão brigar por quatro vagas de olho na semifinal.

Todos os participantes classificados para esta etapa eliminatória do torneio já estão confirmados. Atlético-MG, Botafogo, Athletico-PR, Bahia, Corinthians e Fluminense confirmaram presença ainda na quarta-feira.

Nesta quinta-feira, o CSA visitou o Vasco em São Januário e foi derrotado por 3 a 1, o que classificou os vascaínos. No Rei Pelé, em Maceió, o CRB recebeu o Cruzeiro, com vitória mineira por 2 a 0. Os dois confrontos haviam terminado zerados na ida.

Dos oito times garantidos nas quartas de final, apenas o Athletico-PR não está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. O time paranaense obteve a vaga ao eliminar o São Paulo nos pênaltis, em partida realizada em Curitiba.