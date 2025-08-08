Casa Pia x Sporting: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Português

Casa Pia e Sporting abrem o Campeonato Português nesta sexta-feira, no Estádio Municipal de Rio Maior. A bola rola para o confronto a partir das 16h15 (de Brasília).

Onde assistir

A partida entre Casa Pia e Sporting terá transmissão do Disney+ (Streaming).

Conferência de imprensa em antevisão à jornada inaugural da #LigaPortugalBetclic ?? #CPACSCP pic.twitter.com/bIZ5yeWcBC ? Sporting CP (@SportingCP) August 7, 2025

Prováveis escalações

Casa Pia: Daniel Azevedo; João Goulart, José Fonte e Tchamba; Geraldes, Mohamed, Miguel Sousa e Benaissa; Larrazabal, Cassiano e Livolant.



Técnico: João Pereira

Sporting: Rui Silva; Frsneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Maximiliano Araújo; Morita, Hjulmand, Catamo, Francisco Trincão e Pote; Harder.



Técnico: Rui Borges

Arbitragem

O árbitro do jogo será Gustavo Correia, acompanhado dos assistentes André Dias e Fábio Silva. Luís Ferreira ficará a cargo do VAR.