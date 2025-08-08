Carlos Prates vê risco alto para Charles do Bronx em duelo com Fiziev: "Não faz sentido"

A escolha de Charles 'Do Bronx' Oliveira por enfrentar Rafael Fiziev na luta principal do UFC Rio, marcado para o dia 11 de outubro, continua gerando repercussão entre os atletas brasileiros. Após Renato 'Moicano' criticar o casamento do duelo, agora foi a vez de Carlos Prates se posicionar de forma semelhante. Em entrevista ao canal 'Laerte Vianna na Área - MMA', o meio-médio (77 kg) do UFC reconheceu a coragem do compatriota, mas questionou a lógica por trás do confronto.

Para Prates, o embate representa um risco elevado para o ex-campeão dos leves, que vem de uma dura derrota por nocaute diante de Ilia Topuria, em junho, no UFC 317. O paulista destacou a disparidade entre os momentos vividos pelos atletas e apontou que, do ponto de vista do ranking, o duelo oferece pouco retorno a Do Bronx.

"Acho que o Charles aceitou no coração para lutar aqui no Brasil. É uma luta que não faz sentido para ele. O Fiziev é o décimo colocado contra um cara que acabou de disputar o cinturão. O Charles acabou de ser nocauteado e o Fiziev tem uma mão muito dura mesmo. Acho que o jogo do Charles é andar pra frente, abafar e agarrar. Se ficar trocando porrada, a mão do Fiziev é dura", opinou.

Ainda assim, o lutador vê caminhos para o brasileiro, desde que consiga aplicar seu estilo característico de pressão e levar o confronto para o solo. Segundo ele, essa abordagem será essencial para evitar o perigoso jogo em pé do cazaque.

"Tem jogo, mas tem que bater e agarrar. Se deixar o Fiziev ficar se mexendo como ele faz, andando para frente, vai ser f***. O Charles tem muitas posições boas para pegar as costas, mas é difícil derrubar ele também, é difícil manter ele no chão", completou.

UFC Rio

O duelo entre Do Bronx e Fiziev será a principal atração do UFC Rio, e promete movimentar a elite da divisão dos leves. Apesar das críticas quanto ao momento do confronto, o embate coloca frente a frente dois dos competidores mais perigosos da categoria e pode entregar um espetáculo técnico e explosivo para o público brasileiro.

