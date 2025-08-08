Brasil conquista segunda vitória no Mundial de vôlei sub-21

Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira sub-21 de vôlei feminino venceu o Chile no Mundial de base por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/14 e 25/21.

O destaque do confronto foi a central Juliana Palhano, maior pontuadora da equipe com 14 pontos, sendo seis de bloqueio. As ponteiras Aline Segato e Helena Wenk também se destacaram, anotando 11 pontos cada.

Sob o comando do técnico Wagão, o Brasil já havia superado a Bulgária na quinta-feira, também por 3 sets a 0 (25/12, 25/18 e 25/19). Segato e Palhano defendem o Barueri, clube em que Wagão também é o treinador principal.

Aline, de 19 anos, integrou a Seleção adulta na primeira semana da Liga das Nações, ao lado de Helena, que disputou a final contra a Itália e marcou dois pontos.

Com o resultado, o Brasil lidera o Grupo D do Mundial de vôlei sub-21, ao lado do Japão, ambos com duas vitórias em dois jogos. Tailândia, Tunísia, Chile e Bulgária completam a chave. As quatro melhores seleções avançam às oitavas de final.

O próximo compromisso das brasileiras será neste sábado, às 9h (de Brasília), contra a Tailândia. Na sequência, a equipe encara a Tunísia, na segunda-feira, e fecha a fase de grupos diante do Japão, na terça-feira. Todas as partidas têm transmissão pelo YouTube da Volleyball World.