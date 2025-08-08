Bragantino x Internacional: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Campeonato Brasileiro
O Red Bull Bragantino terá pela frente o Internacional, neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Premiere.
Posições na tabela
Bragantino - 27 pontos em 18 jogos - 6º lugar
Internacional - 21 pontos em 17 jogos - 13º lugar
Prováveis escalações
Bragantino: Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Ghuilherme Lopes; Fabinho, Gabriel e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Isidro Pitta
Técnico: Fernando Seabra
Internacional: Rochet, Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley, Carbonero e Borré.
Técnico: Roger Machado
Arbitragem
Felipe Fernandes de Lima-MG será o árbitro do confronto, com Felipe Alan Costa de Oliveira e Alex dos Santos como assistentes. O comando do VAR será de Caio Max Augusto Vieira.