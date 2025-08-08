Topo

Botafogo tem prejuízo de R$ 299 milhões, aponta balanço divulgado com quase 4 meses de atraso

Rio

08/08/2025 23h00

O Botafogo publicou finalmente o balanço financeiro relativo ao exercício fiscal de 2024. A publicação estava atrasada há quase quatro meses, e a divulgação vem em meio a uma crise jurídica entre a Eagle Football, dona de 90% das ações da SAF alvinegra, e John Textor, sócio da empresa.

O prejuízo no exercício chega a R$ 299,98 milhões, enquanto no ano fiscal de 2023, foi de R$ 56,03 milhões. A dívida bruta teve queda, indo de R$ 377,6 milhões (em 2023) para R$ 48,1 milhões.

O Botafogo fechou 2024 com saldo em caixa de R$ 129 milhões, superando os R$ 16 milhões do ano anterior. O valor foi obtido mesmo com o trabalho de redução da dívida histórica do clube social, que caiu R$ 474 milhões desde 2022, um dos principais destaques da gestão da SAF. Foram negociados R$ 314 milhões em descontos, além de R$ 160 milhões em pagamentos.

Segundo a Lei Geral do Esporte, clubes brasileiros têm até o dia 30 de abril para publicar os balanços. O não cumprimento do prazo pode resultar em punição ao presidente, como inelegibilidade por cinco anos para cargos em entidades ou empresas ligadas às competições da modalidade. Além disso, o clube também descumpre o Profut, programa que permite refinanciar dívidas com o governo.

O balanço botafoguense aponta um faturamento de R$ 700 milhões no ano de 2024, impulsionado pelas conquistas esportivas (títulos de Brasileirão e Libertadores). Houve ainda um crescimento nas receitas de patrocínios e marketing, que subiram de R$ 16,5 milhões para R$ 56 milhões, entre 2022 e 2024.

O programa de sócio-torcedor também se destacou, com um aumento de 476%, passando de R$ 8,4 milhões para R$ 48,6 milhões, no mesmo período. Para 2025, a projeção é de alta superior a 60%, impulsionada pelos novos contratos com Brax e VBet.

Uma mensagem de John Textor abre o relatório, em tom otimista sobre a gestão. "Completamos três anos de SAF, e os números alcançados durante o último ciclo foram fantásticos. Assim como em campo, realizamos feitos inéditos fora dele. Na área financeira, registramos um faturamento de mais de R$ 700 milhões, o maior de nossa história. Aumentamos significativamente o valor de mercado do nosso elenco, agora estimado em R$ 950 milhões", diz o empresário.

BOTAFOGO GASTOU R$ 534,6 MILHÕES EM CONTRATAÇÕES EM 2024 E 'AJUDOU' LYON

O balanço botafoguense mostra o gasto de R$ 534,6 milhões em aquisição de atletas em 2024. Subtraídos os cerca de R$ 94 milhões com vendas no exercício, a valorização do elenco chega a R$ 440 milhões no ano.

"Esse movimento, baseado em uma visão de longo prazo, teve como foco elevar o nível competitivo da equipe e criar condições para o crescimento da receita, refletindo diretamente no desempenho esportivo e financeiro do clube", diz o documento, citando Luiz Henrique, Igor Jesus, Thiago Almada e Savarino. Apenas o último continua no clube atualmente.

O relatório também comprova o que vinha sendo noticiado sobre a relação do Botafogo com o Lyon, que também pertence à Eagle Football. São confirmadas operações com o clube francês sobre "transferência de direitos relacionados a atletas, além de eventuais repasses ligados ao intercâmbio técnico e à integração de processos esportivos entre os clubes".

Não é apontada, porém, nenhuma dependência entre Lyon e Botafogo. Recentemente, o clube carioca cobrou o 'parceiro' por valores referentes a negócios acertados sobre Luiz Henrique, Igor Jesus, Jair, Thiago Almada e Jefferson Savarino.

Além do argentino (por empréstimo), nenhum deles foi para o clube francês. Savarino continua no elenco, enquanto os outros foram negociados - todos com outros times e por valores inferiores ao que o Lyon pagaria.

Os franceses não puderam fechar os negócios por causa de uma proibição de inscrição de novos atletas, motivada por dívidas. A sanção foi aplicada pela Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG).

Em nota, o Botafogo falou que compreende a necessidade de apoio entre os clubes do mesmo grupo, antes de o Lyon recorrer a um investidor externo. No entanto, a SAF do alvinegra enfatizou que "tais investimentos não seriam necessários caso o OL (Olympique Lyonnais) consiga honrar com os reembolsos devidos".

O balanço divulgado na noite desta sexta-feira indica que o Botafogo tem R$ 558,7 milhões a receber da Eagle, valor que representa a maior parte do ativo financeiro, apontado em R$ 808,3 milhões.

