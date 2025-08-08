Topo

Esporte

Botafogo divulga parcial de ingressos vendidos para o jogo com a LDU no Nilton Santos

08/08/2025 11h52

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira, que 18 mil ingressos foram vendidos para o duelo com a LDU, do Equador, pela ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Os setores mais procurados pela torcida botafoguense são o Leste Superior e o Leste Inferior, que já estão quase esgotados. O Oeste Inferior e o Norte também têm sido bastante buscados.

A venda de ingressos para a torcida do Botafogo segue aberta no site http://botafogo.com.br/ingresso. Os valores variam entre R$ 16 e R$ 100.

Atualmente, o Estádio Nilton Santos comporta 44.661 torcedores. Apesar da grande capacidade, o Botafogo não tem boas médias de público nesta temporada. De acordo com dados do ge, o Glorioso leva apenas 14.337 torcedores por jogo no Brasileirão.

Rumo ao bi da América

Após conquistar a inédita Libertadores em 2024, o Botafogo busca o bicampeonato. Na primeira fase, o Glorioso terminou em segundo lugar no Grupo A, com a melhor campanha entre os vice-líderes das chaves. Agora, nas oitavas, a equipe carioca encara a LDU e, se passar, enfrenta o vencedor entre Atlético Nacional e São Paulo nas quartas.

No entanto, o técnico Davide Ancelotti terá uma difícil missão ao longo da temporada. Vivo em três competições, o Glorioso tenta se manter competitivo em todas as frentes.

A equipe aguarda o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil e está na sétima posição do Brasileirão, com 26 pontos ? um a menos que o Red Bull Bragantino, primeiro time no G6.

Antes de pensar no duelo com a LDU, o Botafogo visita o Fortaleza neste sábado, às 20h30, na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Últimas horas: São Paulo corre para ter reforço nas oitavas da Libertadores

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: veja regras definidas pela CBF

STJD mantém suspensão a Dudu por 'VTNC' contra Leila e aponta misoginia

Corinthians divulga informações sobre venda de ingressos para o duelo contra o Bahia

Ex-goleiro da seleção alemã é condenado a dois anos de prisão por fraude

Botafogo divulga parcial de ingressos vendidos para o jogo com a LDU no Nilton Santos

Quando é o sorteio das quartas da Copa do Brasil 2025? Veja data e horário

Xingamentos afetam renovação de Abel com Palmeiras? Colunistas debatem

São Paulo se aproxima de acordo por venda de Lucas Ferreira a clube europeu

Corinthians, Vasco e Cruzeiro: quanto cada classificado recebeu em premiação na Copa do Brasil

No ano do centenário, Mirassol lança uniforme comemorativo em homenagem a Seleção Brasileira de 1970