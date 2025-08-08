Botafogo divulga parcial de ingressos vendidos para o jogo com a LDU no Nilton Santos

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira, que 18 mil ingressos foram vendidos para o duelo com a LDU, do Equador, pela ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Os setores mais procurados pela torcida botafoguense são o Leste Superior e o Leste Inferior, que já estão quase esgotados. O Oeste Inferior e o Norte também têm sido bastante buscados.

???? ???????????? ?? ????! ??? Já são 1??8?? mil alvinegros confirmados no Nilton Santos para a primeira partida das oitavas de final! Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta o seu lugar! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/e8H8kFx1gl ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 8, 2025

A venda de ingressos para a torcida do Botafogo segue aberta no site http://botafogo.com.br/ingresso . Os valores variam entre R$ 16 e R$ 100.

Atualmente, o Estádio Nilton Santos comporta 44.661 torcedores. Apesar da grande capacidade, o Botafogo não tem boas médias de público nesta temporada. De acordo com dados do ge, o Glorioso leva apenas 14.337 torcedores por jogo no Brasileirão.

Rumo ao bi da América

Após conquistar a inédita Libertadores em 2024, o Botafogo busca o bicampeonato. Na primeira fase, o Glorioso terminou em segundo lugar no Grupo A, com a melhor campanha entre os vice-líderes das chaves. Agora, nas oitavas, a equipe carioca encara a LDU e, se passar, enfrenta o vencedor entre Atlético Nacional e São Paulo nas quartas.

No entanto, o técnico Davide Ancelotti terá uma difícil missão ao longo da temporada. Vivo em três competições, o Glorioso tenta se manter competitivo em todas as frentes.

A equipe aguarda o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil e está na sétima posição do Brasileirão, com 26 pontos ? um a menos que o Red Bull Bragantino, primeiro time no G6.

Antes de pensar no duelo com a LDU, o Botafogo visita o Fortaleza neste sábado, às 20h30, na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.